冬天最冷時段來臨！氣象署：明年1～2月還有寒流 全台降雨量偏多
入冬至今僅一波寒流，一直到12月中開始，台灣才開始有較寒冷的體感溫度，中央氣象署針對明（2024）年第一季（1月至3月）天氣作出預測，預報中心主任陳怡良指出，「聖嬰現象」預計春季後會減弱，不過會替台灣1月至3月帶來「偏暖、多雨」的環境，此外，1月至2月仍會有寒流、冷氣團侵襲，也是冬季最冷的時段，民眾絕不可忽視保暖。
記者張志浩／綜合報導
陳怡良表示，「聖嬰現象」的發展，讓全球海溫、氣溫持續偏高，而分析過去歷史資料，在聖嬰年之後的隔年1月至3月，台灣附近會較常有「西南風」出現，導致氣溫偏高、雨量偏多的情況，尤其中南部地區降雨會比往年多，且目前各國模式預測中，也正朝「偏暖雨多」的態勢前進。
陳怡良說明，雖然台灣今年入冬後至年底只有一波寒流，冷熱交替也較頻繁，不過事實上，冷氣團的影響從11月中就出現，時間點甚至比往年還要快一些，只是北方冷空氣發展還不夠強盛，預估2024年1月至3月，還是會有2至3波寒流和冷氣團影響。
此外，氣象署預報中心科長林秉煜補充，跨年將有東北季風增強和冷空氣影響，當天東半部有雨、大台北也有零星降雨，北台灣溫度約攝氏15至16度，中南部及花東約攝氏17至20度，元旦清晨，北部攝氏14至15度，中南部及花東攝氏16至19度，東半部仍雲量較多，想看曙光、日出要碰碰運氣。