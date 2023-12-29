李善均2個兒子趕回國奔喪！靈車開離殯儀館 長眠地曝光
南韓影帝李善均不堪涉毒疑雲，27日上午被發現在車內輕生過世，享年48歲，原本在海外唸書的兩個兒子趕回奔喪，今（29）日家屬為他舉行出殯儀式，稍早，載著李善均大體的靈車離開殯儀館。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，李善均的靈車台灣時間大約10點半離開首爾大學醫院殯儀館，比當初預定中午11點的出殯時辰提前30分鐘，他的家人和好友都陪伴在側，喪禮全程採非公開的方式進行，此前，李善均的經紀公司表示：「懇切地拜託大家用心來哀悼，希望遺屬、同事和親朋友好友都能按照自己的意願來送故人（李善均）最後一程。」
李善均被送往京畿道水原市火葬場後將會火化，骨灰預定安葬於京畿道廣州市的三星開發公園墓地。
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