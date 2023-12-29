洪耀福提告妨害名譽敗訴　黃國昌諷：民進黨抗中保台只是口號

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黃國昌表示，可笑的是，在庭審過程中，洪耀福傳喚總統府國策顧問、也是小英之友會總團長秦嘉鴻為他作證，結果秦嘉鴻也證實的確有「民進黨中央喬事會議」。洪耀福的訴訟策略，令人噴飯。
黃國昌也指出，令人不齒的是，秦嘉鴻身為國策顧問，竟公然在法庭上說謊，先是謊稱洪耀福在他作證前沒聯絡過他，謊言當場被拆穿；再謊稱自己與家人從未捐錢給蔡英文，再度遭到洗臉。荒唐的程度，連法官都看不下去。
黃國昌指出，真正讓他感到憤怒的是，蔡英文的弄臣洪耀福 、國策顧問秦嘉鴻，竟然在民進黨中央黨部大喬科學城物流的股權買賣，更不惜將屬於國家的科學城物流淪為權貴謀財套利之標的，最後落入紅色資本之手，讓秦嘉鴻等人大賺一筆。此等臭不可聞的官商勾商，從他揭露迄今已經超過兩年，檢調彷彿因為害怕得罪當朝權貴，動都不敢動。
黃國昌也向民進黨總統候選人賴清德提出質疑，「這就是你所謂用高標準面對弊案嗎？還是說，因為這群英系權貴，雖然在四年前將你打趴在地，如今你要選總統需要他們幫忙，所以只能選擇噤聲？」
黃國昌也對蔡英文提出質疑，「就是因為你的包庇縱容，洪耀福、秦嘉鴻才能如此膽大妄為！」面對這種為了個人私利、踐踏國家利益的爛事，難道你打算躲起來，一句道歉都不說？整起科學城物流的弊案，再度赤裸裸地展現了，民進黨的抗中保台只是口號，牟取私利才是生活。
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