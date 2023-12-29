中華職棒／彭政閔透露辭職主因！「以更好的準備重回一軍」埋伏筆
中信兄弟今（29）日宣布總教練一軍總教練彭政閔下台，改任二軍總教練。而他辭退原因最大狀況不是因為戰績不佳，而是身體狀況問題。中信兄弟球團為保護個人隱私，不方便透露細節。不過彭政閔稍早也在個人IG宣佈辭退消息，除了再次強調承擔一切責任，也期待能在這段期間累積更多的專業能力，「在將來身體狀況及各方面都調整至最佳狀態後，再以更好的準備重回一軍帶領球隊。」為未來復出埋下伏筆。
記者吳政紘/綜合報導
彭政閔IG聲明全文：
大家好，今年球季很遺憾沒有辦法帶領中信兄弟完成目標，在今年球季結束後，我也主動向球團表示會承擔起一切責任。
不過我因個人健康因素，與家人、醫師及球團在這一段時間的溝通後，決定先去二軍調整身體狀況和增進自己的專業能力，也要感謝公司願意同意讓我去二軍沈澱與成長，同時藉此機會在各方面充分準備好自己。
因此我要在這邊暫時卸下一軍總教練身份，並轉任二軍總教練及二軍農場主管職務。雖然很想要更為球隊盡一份心力，但更期待自己能在這段期間累積更多的專業能力，在將來身體狀況及各方面都調整至最佳狀態後，再以更好的準備重回一軍帶領球隊。
謝謝這段時間各位球迷及各方的支持與指教，也提早先跟大家說聲新年快樂。
彭政閔是在5月10日「換助事件」後才上任，但他只掌兵符94場就辭退，帶兵勝率5成22，47勝43敗4和，表現仍不錯，中信兄弟領隊劉志威澄清，彭政閔辭退跟戰績無關，也希望他把身體狀況調整好。
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