楊志良嗆50歲絕子絕孫　吳思瑤反擊：對手找仇女慣犯無下限攻擊

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對此，吳思瑤回應，怎麼國民黨都是這種男人？2016年，對手丁守中選舉時批評她「吳思瑤是坐四望五的女人！」；2024大選，張斯綱找來楊志良站台，攻訐她「吳思瑤這輩子絕子絕孫啦！快50歲了，不可能生了」。
吳思瑤感嘆，過了8年，這些男人一樣沒長進，難以教化，女性的年齡持續成為他們說嘴消費的題材，且突破科學極限、實現了「時空穿越」，簡直讓台灣的性平意識倒退30年。
吳思瑤質疑，比她大三歲的張斯綱，請來楊志良這種仇女慣犯站台，「對我發動恥度無下限攻擊，究竟想獲得什麼樣的選舉紅利？」她說，選舉是「選賢與能」，比的是「專業問政能力」和「服務建設成績」，不是在比子宮的使用率，呼籲北投天母所有女性朋友，都該抵制這種把我們視為生育工具的政黨及候選人，所有尊重女性的男人，也請一起唾棄這樣的害群之馬。
另外，李晏榕也說，近年來，不分黨派都十分關注少子女化相關議題，但必須強調女性是生育的主體，而不是生育的機器，政府應該要做到的是讓有生育意願的女性能夠得到充分的支持，在友善的環境中生養子女，而不是透過近乎性騷擾的言論，以是否生育來衡量女性的價值，更不該以生育為由來阻礙女性參與政治及公共事務，「無論是吳思瑤委員、徐巧芯議員都不應該因為其在生育上的抉擇，而受到性別及年齡的歧視與羞辱」。
李晏榕直言，應拒絕楊志良這種充滿性別歧視、陳腐老舊的言論與價值觀，也希望國民黨的候選人們能夠積極表態反對這種女性噤聲乖乖回家生小孩，犧牲她們的受教權跟就業、參政權的「搶救生育率」方式。
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