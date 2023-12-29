中華職棒／中信兄弟與林威助談約沒談成 劉志威：尊重他的想法
中信兄弟今（29日）宣布教練團改組，由日籍教練平野惠一接任一軍總教練，原一軍總教練彭政閔因個人健康因素，轉任二軍總教練兼農場主管，前一軍總教練、海外發展顧問林威助因個人生涯規劃離隊，領隊劉志威表示：「我們尊重他的想法。」
記者路皓惟/綜合報導
林威助在2018年至2020年，擔任中信兄弟二軍總教練，並於2021年球季正式接任一軍總教練，帶隊兩年時間率領兄弟拿下二連霸，在台灣大賽以8連勝衛冕也締造中職紀錄，並獲頒最佳總教練。
不過今年5月10日中信兄弟的教練人事大地震，林威助下台，兄弟球團宣布將賦予他更艱鉅任務，將他轉任為海外發展顧問，並由彭政閔接任一軍總教練。
林威助的合約於今年底到期，領隊劉志威表示：「過去這一段時間我們持續有跟林威助討論合約部分，但他以個人生涯規劃決定離開球隊，球團尊重他的想法，也感謝他過去的貢獻。」
至於以何種合約形式與林威助談約，劉志威說：「因為合約最後沒有談成，所以不方便透露談約的細節。」故林威助合約期滿後，將完全離開中信集團，而林威助下一步勢必備受注目。
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