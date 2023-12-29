3華裔男偷上千公升地溝油！美國佛州遭逮 提煉後可做燃料轉售
美國佛羅里達州珀特奧蘭治市（Port Orange）警方，本月中旬拘捕3名華裔男子，罪名是涉嫌從當地多間餐廳，偷竊大量使用過的廢油（地溝油），背後不排除涉及龐大的偷油集團，因食用廢油經提煉後可轉賣給柴油公司為燃料。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，被捕3人分別是聖約翰斯郡（St. Johns County）49歲的林姓男子（Rui Lin），聖奧古斯丁（St. Augustine）35歲陳姓男子（Yunqiu Chen），以及來自紐約法拉盛（Flushing）的42歲劉姓男子（Zengyu Liu）。
據報導，整起事件是因食油回收公司Dar-Pro的保安人員，懷疑涉事餐廳有烹飪廢油失竊，觀察後發現有人趁夜色開卡車、拉管抽取廢油，所以報案揭發，作案的3人當場被捕，雖然被獲准以2500美元保釋，但後續還要面對重大盜竊罪的官司，至於用來犯案的貨車則被扣押。
報導提到，使用過的食用油，經提煉後可當燃料使用，餐廳通常會賣給柴油公司，這次事件就有330加侖（約1250公升）的廢油被偷，總值估計可達上千美元，其中林姓男子之前也曾因為偷廢油被捕。