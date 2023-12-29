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李善均老婆田慧振現身了！掩面痛哭送亡夫最後一程　大兒子捧遺照

▲李善均老婆田慧振（左圖）痛哭送亡夫最後一程。（圖／HODU&U娛樂IG）
▲李善均老婆田慧振（左圖）痛哭送亡夫最後一程。（圖／HODU&U娛樂IG）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓影帝李善均以電視劇《我的大叔》、電影《寄生上流》揚名國際，本月不堪涉毒疑雲，27日早上被發現在車內尋短身亡，享年48歲，今（29）日家人為他舉行出殯儀式，相伴14年的老婆、女星田慧振被目擊現身殯儀館，掩面哭泣送亡夫最後一程，大兒子則手捧爸爸的遺照，畫面令人揪心。

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據韓媒報導，台灣時間今天上午10點30分，李善均的長子捧著父親的遺照走在白色棺木前方，結髮妻田慧振牽著小兒子的手跟在後面，期間田慧振忍不住悲慟情緒，當場痛哭失聲，並拿起手帕逝去淚水，隨後靈車和載著家屬的遊覽車駛離殯儀館，前往火葬場。

▲李善均老婆田慧振痛哭送亡夫。（圖／翻攝自SPOTV news）
▲李善均遺孀田慧振痛哭送亡夫。（圖／翻攝自SPOTV news）
▲李善均長子捧著父親遺照走在前頭。（圖／翻攝自네이트 뉴스）
▲李善均兒子捧著父親遺照走在前頭。（圖／翻攝自네이트 뉴스）
李善均入行22年，在演藝圈有好人緣，昨天河正宇、李政宰、鄭雨盛、崔宇植、馬東石和晚輩許光漢等人都親自到靈堂捻香，孔劉、朱智勳、鄭雨盛等好友和家屬一起守靈，李善均被送往京畿道水原市火葬場後將會進行火化，骨灰安葬於京畿道廣州市的三星開發公園墓地。

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