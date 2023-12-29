平野惠一推薦打教丹尼爾入隊！與官大元採合作模式負責心理輔導
中信兄弟在今（29日）公布明年球季教練團名單，原主帥彭政閔確定卸任，改由日籍教練平野惠一接任，此外教練團中也有新面孔，正是外籍打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），其中本季退去球員戰袍的官大元並未在教練團名單中，對此領隊劉志威則受訪表示，「打擊教練丹尼爾是與平野惠一討論後決定網羅，至於官大元方面，球團將採取合作方式，未來組要負責球員心理輔導相關問題。」
記者張志宇/綜合報導
對於網羅外籍打擊教練丹尼爾，領隊劉志威指出，「會決定延攬丹尼爾，是在與新主帥平野惠一討論後的結果，丹尼爾的專長是專注於用影像與科學器材來幫助球員．他在這方面有相當多的經驗，在運動科學方面非常有研究，他也很了解各國棒球文化的運作，這也是我們評估網羅的要素之一。」
本季中信兄弟「轉運手」官大元宣布高掛球鞋退去球員戰袍，預計將轉任教練一職，但在今（29日）教練團名單中，並未見到官大元的名字在名單內，對此劉志威透露，「雖然官大元不在名單中，但球團未來會採取與他合作的方式進行，他將負責球員心理輔導方面的工作。」
對於今年兩度換帥風波，領隊劉志威也坦言，「球團還是以整體規劃為主，不管一軍或是二軍，球隊基本上還是針對自己的方針去做，當然換總教練隊一軍的領軍風格會有改變，球迷一定會有不同意見，我們都會虛心接受，但有些個人因素並不是球團能決定，球團該做的就是如和維持戰績與幫助年輕球員成長。」
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