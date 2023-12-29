高雄輕軌成圓元旦試營運　磨軌養護行車更平穩舒適

高雄輕軌成圓「最後一哩路」東環段（C24-C32）已於12月26日取得交通部營運許可，預計明(113)年元旦正式通車試營運。高市府捷運局表示12月29日至30日進行軌道磨軌作業，以利通車營運列車行駛更為平穩，呼籲民眾應遵守勿入軌道區停留及拍照之規定，以免發生危險。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，本次通車路段由愛河之心（C24站）至凱旋公園站（C32站），進行軌道鋼軌磨軌作業，除消除鋼軌表面粗糙面、減少瑕疵產生也延長鋼軌使用壽命，如此可以讓列車的鋼輪與鋼軌之接觸更為平順，讓行車更平穩及減少噪音，增加搭乘舒適度，這也是輕軌試營運前重要的軌道養護程序，讓輕軌走向更安全、舒適與高品質行駛狀態。
捷運局進一步表示，因目前整線已完工為開放空間，自由路至九如路段綿延天際的高大雨豆樹形成的綠巨人綠廊軌道區、福祿壽禧財五福臨門為主題巧思設計的C25~C29候車站，吸引市民駐足欣賞拍照，捷運局呼籲民眾切勿穿越及駐留軌道區，以避免影響磨軌作業車的工作，並危及自身安全，希望民眾能確實遵守安全規定。
捷運局提醒，高雄輕軌成圓後，為了避免月台及車廂人潮過於壅擠造成刷卡不便，一律在月台進出站時刷卡，並從「計次收費」改為「里程計費」。自元旦起至2月25日間，為慶祝十年輕軌成圓，搭乘民眾進出月台刷卡不扣款，從元旦假期出遊、春節連假到元宵看燈會，都可以免費輕軌坐到飽，歡迎民眾一起來高雄欣賞輕軌綠色地毯與雨豆樹隧道。