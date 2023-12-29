特企／恆隆行旗下四大品牌攜手restyle2050 　推出不完美限定企劃

近年來古著成為潮流，引起民眾接受購買二手衣；便利超商開始推出「惜食」時段，這些現象都顯示永續意識抬頭，消費者對商品完美度不如以往的苛求，消費以外也關注着地球資源的永續議題，慢慢形成一種「不完美」的新式美學概念。《IMPERFECT[sic]》也試圖翻轉主流價值觀，以「不完美，原樣如此」為題，透過展出商品的原始不完美樣貌，讓大眾用不同角度從正視到接受「不完美」的商品，進而推動落實循環經濟的概念。
恆隆行旗下代理四大品牌Corkcicle、OXO、Panasonic、stasher，分別代表著使用經驗上的不完美，四個品牌的商品皆主張減少一次性浪費。Corkcicle保溫杯瓶帶出門可能會增加重量、用完還需要清洗，但這樣的不完美可以讓你隨時喝到很冰很溫的飲料，還能省下很多一次性的容器；Panasonic 充電電池可能會忘記充電，但卻可以將一粒電池的生命週期循環 2,100 次；stasher矽膠密封袋及OXO保鮮盒用完還要清洗，但可以減少一堆一次性的塑膠製品，這些商品重複使用的過程雖然帶來些許的不方便，但卻讓這個地球少了一些傷害，讓不完美的感受轉化成更大的力量。
在本次展覽中，四大品牌也特別推出一系列不完美限定企劃，現場除了展售商品之外，也與花藝老師合作利用即期以及二次利用的花材加上不完美的商品創造出不同於想像的花藝布置，展現特別的生命力。恆隆行代理的 stasher 矽膠密封袋曾經在海運過程遇上事故，整批貨品因此有嚴重水漬面臨被報廢丟棄的命運。雖然他們無法再盛裝食品，但卻成為植物最好的家，恆隆行出手將密封袋搖身一變成為植物的盆器，展覽也同步販售居家植物種植體驗包，小巧可愛又療癒人心。商品製造過程偶爾也會有不完美的情況，來自美國的OXO保鮮盒，因為一次的加工失誤導致整批雷刻標示有誤，整批商品因此無法販售。恆隆行利用這次《IMPERFECT[sic]》展覽機會，與明日製作合作展覽量身打造「不完美觀察家」線上遊戲挑戰，完成挑戰並分享測驗結果就有機會抽中「雷刻刻壞的OXO好好開保鮮盒」，為這批不完美的商品，創造全新的價值。
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