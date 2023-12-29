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割頸案國中生攜彈簧刀入校！教育部補破網　潘文忠親任召集人

▲教育部長潘文忠表示，教育部已組成跨司署專案小組，並由他擔任召集人，往後將訂立校安檢查規範範本。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.11）
▲教育部長潘文忠表示，教育部已組成跨司署專案小組，並由他擔任召集人，往後將訂立校安檢查規範範本。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.11）

記者林志怡／台北報導

近期新北市一所高中附設國中部發生割頸案，一位學生遭同學持彈簧刀攻擊、經搶救仍不幸死亡，各界批評現行法規讓學校、師長不敢查學生違禁品，才導致如此悲劇發生。對此教育部長潘文忠表示，教育部已組成跨司署專案小組，並由他擔任召集人，往後將訂立校安檢查規範範本，教育部也會給予學校老師最大的保護與支持。

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新北市一所高中附設國中部，在中午用餐時間爆發持刀傷人衝突，一名國三學生遭隔壁班男同學持彈簧刀攻擊、頸部遭刀刃劃過，當場大量失血、倒地失去意識，雖一度恢復生命徵象，但經搶救仍不幸死亡。

事件發生後，外傳行凶少年與教唆的女學生平日以「乾兄妹」互稱，且先前就有霸凌同學的偏差行為，轉校後在今年列為協助關懷輔導對象，且外傳兩人是俗稱的「8+9」。

這次事件目前由新北地院依少年事件處理法規定及精神調查中，但尚未裁定移送地檢署偵辦，也因為少年法庭仍在調查中，因此還未確定是否從原本的「殺人未遂罪」改為「殺人罪」偵辦，希望各界不要多加臆測。

不過，這次行兇少年攜彈簧刀入校、學校卻無力事前預防引發各界抨擊。潘文忠今（29）日表示，教育部已組成跨司署專案小組，由部長擔任召集人、廖興國主任秘書擔任副召集人。

潘文忠說明，專案小組於12月28日召開首次跨司署專案會議，同時主動與家長團體、教師團體聯繫，蒐集各界建議進行校安精進方案規劃，於下週召開實體會議，商討如何具體落實各界建議與相關方案。

雖依照《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》第29條「校園安全檢查之限制」，有關於「為維護校園安全，學校得訂定相關規定，由學務處依規定進行安全檢查」等內容，但許多學校與師長擔心因此被家長、教團投訴與抨擊，因此難以執行。

對此潘文忠表示，目前教育部除檢討現行制度可精進之處，亦評估增補校園輔導人力；安全檢查方面，將訂定規定辦法之範本，協助學校建立標準作業流程，明確定義、完善程序，讓現場教師有執行校安檢查之依據，並評估現場執行人力，投入資源協助，以保障學校教師安心執行輔導管教作為，給予學校老師最大的保護與支持。

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