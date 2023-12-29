MLB／經紀人曝Bauer已與大聯盟多支球隊交涉！也不排除回到日職
美國職棒大聯盟（MLB）賽揚獎強投Trevor Bauer，因2021年捲入性暴力案，遭到大聯盟禁賽停職，但未獲得其他球隊機會，最終決定在2023球季以一年合約轉戰日本職棒（NPBL）橫濱DeNA海灣之星，在近日Bauer經紀人Rachel Luba就表示，「目前已經與多支大聯盟球隊進行交涉，但現在還不方便透露，但也不排除持續為橫濱效力。」
記者張志宇/綜合報導
經紀人Rachel Luba在受日媒《Daily Sports》訪問時透露，「在上個月大聯盟（MLB）舉行的冬季會議上，對於重返大聯盟的前途是光明的，目前已經與多支球隊進行交涉，但現在還不方便透露有哪些球隊，但也不排除持續為橫濱效力，因為他在這度過一段美好的日子。」
Trevor Bauer因在2021年時遭指控性侵女性，被被大聯盟行政停職，雖檢察官最後在2022年2月決定不起訴，不過大聯盟對Bauer祭出了前所未有的324場禁賽，在經過長達7個月申訴與仲裁後，大聯盟在2022年12月將禁賽場次減少至194場，Bauer在服完球監之後，最後被道奇隊裁掉，當時並沒有其他隊伍願意簽下他，最後決定在2023年3月與日職橫濱DeNA灣星隊簽下1年4億日圓合約。
Trevor Bauer生涯在大聯盟累積83勝、69敗、防禦率3.79的成績，在2020年的縮水賽季拿下國聯塞獎，不過因為被捲入家暴案遭大聯盟「默契封殺」轉戰日職，今年球季於橫濱DeNA出賽19場拿下10勝4敗，防禦率2.76的優異成績。
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