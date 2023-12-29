韋禮安上訴成功！逆轉不用賠488萬給福茂 案件被撤銷發回二審
歌手韋禮安2018年宣布揮別合作10年的福茂唱片，另成立經紀公司打理演藝工作，怎料，福茂認為韋禮安未完全履行合約內容，雙方對簿公堂，二審法院3月判決韋禮安敗訴，需賠償488萬餘元給福茂，韋禮安委託律師張承中上訴最高法院，張承中今（29）日向《NOWnews今日新聞》證實，三審撤銷原判決，發回更審，韋禮安暫時不用賠錢。
記者楊穎軒、吳雨婕／台北報導
韋禮安和福茂合約糾紛鬧上法院，福茂一審敗訴後上訴，高等法院改判韋禮安必需賠償福茂約488萬元，韋禮安不服判決，上訴至最高法院，委任律師張承中表示，最高法院認為韋禮安的陳述有其理由，廢棄高院判決，發回二審重新審理。
福茂唱片2019年發聲明痛批韋禮安「貪得無厭、表裡不一、謊話連篇」，主張韋禮安沒有確實履行出滿8張專輯、90首歌曲的義務，擅自終止合約，求償1038萬6433元，韋禮安則表示，2018年7月已經履約完畢，並發存證信函給福茂，受訪時感嘆：「如果對方心裡這麼認為，我講什麼都無法改變的，只能說日久見人心。」兩造各自表述立場，官司還有得打。
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