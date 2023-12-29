蕭敬騰新婚「黏踢踢」！不願與太太Summer分開 撒嬌擁抱太閃了
蕭敬騰日前開心取回經紀人女友Summer，晉升新婚夫妻，新歌〈我帶著我的皮囊〉MV於今（29）日上線，蕭敬騰在該支歌曲中開心騎腳踏車，還大膽甩尾、翹孤輪，讓一旁的太太Summer超擔心，出發前「黏踢踢」的兩個人還甜蜜相擁，似乎不願意短暫的分離。
記者吳雨婕／綜合報導
這次去挪威錄音以及拍攝MV意外讓蕭敬騰體驗了各種交通工具，在〈我帶著我的皮囊〉MV則是展現騎腳踏車英姿，穿梭在挪威的風景之中，一騎上腳踏車蕭敬騰也展現童心未泯的一面，不斷來回甩尾和翹孤輪，玩得不亦樂乎。導演因此對蕭敬騰說：「那你現在就一口氣上坡騎到橋的另一端，在眾人看不見的盡頭。」讓蕭敬騰驚呼：「我一個人自己去嗎？」導演笑回：「有空拍機跟著你，有事就用對講機跟我們說一下。」
蕭敬騰露出一臉不捨，不想與所有工作人員分開，經紀人Summer也擔心橋上的車來來往往，一再叮嚀要小心，出發前兩人還相擁，工作人員都笑著開玩笑說：「很快就回來了。」而平常熱愛運動的蕭敬騰體力也非常好，即便來來回回騎了好幾小時，他也不喊累，很享受這樣的風景搭配著歌曲意境。
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