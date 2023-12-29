論文案定調餘波難了！張廖萬堅告對手抹黑　廖偉翔反譏黨意立委

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張廖萬堅說，他參選9次，這次選風最惡劣，之前不回應抹黑並非默認，而是認為選舉不需用這麼骯髒的手段去惡意扭曲、斷章取義，沒想到對手一而再惡意指控、片面扭曲議案內容進行選舉攻擊；即使自己的碩士論文已經東海大學審定未違反學術倫理，對手接受媒體訪問時仍刻意用「疑似」等字眼持續散播不實言論，非常惡質！
張廖萬堅用兩人的競選口號喊話廖偉翔，若真的「翔改變」，應該要將自己所學、工作歷練與能力表現出來，做「正派的人、走正確的路」，而非靠斷章取義抹黑、扭曲事實來攻擊對手，讓選戰只剩口水。
張廖萬堅指出，針對10月18日，國民黨中央3位黨工林家興、呂謦煒、林國春等人在記者會抹黑，說他論文抄襲一事，東海大學已做完整聲明，他要求3人於3天內公開道歉，否則蒐證後將追究民事與刑事責任。
廖偉翔表示，既然學術機構輕判張廖萬堅的論文「未註明引用之國內參考著作」，他表示尊重，但也酸說，相信張廖萬堅初從政時充滿抱負，但這幾年來初心不見了，抵擋不住派系的壓力或黨意，才會抹黑管中閔論文抄襲、反對購買新冠疫苗、護航高端、封殺校園食安法禁止萊豬、砍勞工7天假，這些公開資料都查得到。他邀請張廖萬堅一起辯論挑戰、還原事實真相。
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