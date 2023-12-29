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論文案定調餘波難了！張廖萬堅告對手抹黑　廖偉翔反譏黨意立委

▲立委張廖萬堅（右三）按鈴控告對手廖偉翔以廣發該文宣紙本等「類黑函」抹黑他。（圖／立委張廖萬堅提供，2023.12.29）
▲立委張廖萬堅（右三）按鈴控告對手廖偉翔以廣發該文宣紙本等「類黑函」抹黑他。（圖／立委張廖萬堅提供，2023.12.29）

記者顏幸如／台中報導

民進黨台中市立委張廖萬堅，今控告競選對手國民黨廖偉翔，以廣發文宣等方式抹黑他「論文抄襲、護航萊豬、護航政府貪污」，即使東海大學已審定未違學術倫理，仍繼續散播不實言論。廖偉翔則指所有資料都是公開的，事實證明張廖萬堅抵擋不住派系壓力，成為黨意立委，他願與張廖萬堅辯論，還原事實。

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尋求連任的台中市立委第4選區立委張廖萬堅，今（29）日上午按鈴控告國民黨對手廖偉翔，以廣發該文宣紙本等「類黑函」的方式，抹黑他「論文抄襲、護航萊豬、護航政府貪污」，已涉違反《公職人選舉罷免法》及《刑法》誹謗罪。

張廖萬堅說，他參選9次，這次選風最惡劣，之前不回應抹黑並非默認，而是認為選舉不需用這麼骯髒的手段去惡意扭曲、斷章取義，沒想到對手一而再惡意指控、片面扭曲議案內容進行選舉攻擊；即使自己的碩士論文已經東海大學審定未違反學術倫理，對手接受媒體訪問時仍刻意用「疑似」等字眼持續散播不實言論，非常惡質！

▲廖偉翔強調自己的指控都是事實，歡迎張廖萬堅與他辯論。（圖／廖偉翔競總提供，2023.12.29）
▲廖偉翔強調自己的指控都是事實，歡迎張廖萬堅與他辯論。（圖／廖偉翔競總提供，2023.12.29）
張廖萬堅用兩人的競選口號喊話廖偉翔，若真的「翔改變」，應該要將自己所學、工作歷練與能力表現出來，做「正派的人、走正確的路」，而非靠斷章取義抹黑、扭曲事實來攻擊對手，讓選戰只剩口水。

張廖萬堅指出，針對10月18日，國民黨中央3位黨工林家興、呂謦煒、林國春等人在記者會抹黑，說他論文抄襲一事，東海大學已做完整聲明，他要求3人於3天內公開道歉，否則蒐證後將追究民事與刑事責任。

▲國民黨發言人暨台中立委候選人林家興（右起）、新北市立委候選人林國春、國民黨副發言人呂謦煒10月開記者會指控立委張廖萬堅東海大學EMBA的論文抄襲。（資料照片／國民黨提供）
▲國民黨發言人暨台中立委候選人林家興（右起）、新北市立委候選人林國春、國民黨副發言人呂謦煒10月開記者會指控立委張廖萬堅東海大學EMBA的論文抄襲。（資料照片／國民黨提供）
廖偉翔表示，既然學術機構輕判張廖萬堅的論文「未註明引用之國內參考著作」，他表示尊重，但也酸說，相信張廖萬堅初從政時充滿抱負，但這幾年來初心不見了，抵擋不住派系的壓力或黨意，才會抹黑管中閔論文抄襲、反對購買新冠疫苗、護航高端、封殺校園食安法禁止萊豬、砍勞工7天假，這些公開資料都查得到。他邀請張廖萬堅一起辯論挑戰、還原事實真相。

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