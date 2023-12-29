特企／《魔力寶貝》歡慶聖誕！經典冬季復刻活動來襲

又來到一年一度的聖誕節，在本次版本更新開啟了例行活動，法蘭城的競技場再度成為聖誕老人的試煉場所。玩家們可以靠自己的力量挑戰聖誕老人，就有機會獲得豐厚的獎勵，包括技能大師秘笈、風虎材料箱、聖誕寵物抽獎卷等。透過充滿挑戰和驚喜的活動，讓冒險者們度過一個難忘的聖誕節。隨著神聖大陸的學者的研究，引入了全新的道具「葉晶」，這是一種能夠提升寵物裝備能力的神奇寶石。像是裝備鑲嵌寶石一樣，玩家可以在製作寵物裝備時加入葉晶，為自己的夥伴提供更強大的支援。此外，隨著即將上線的新任務「晶花萌芽」的到來，玩家將有機會獲得這一神秘的葉晶道具，為自己的冒險旅程增添更多樂趣。
三座城市，三棵聖誕樹，一個驚喜的聖誕節。本次聖誕活動也在法蘭城、哥拉爾鎮、天使城擺設聖誕樹，冒險者們可以在白天的時候掛上自己的聖誕襪，等待清晨的來臨可獲得聖誕神秘禮物。這是一個感恩和分享的時刻，讓玩家在遊戲中感受到節日的溫馨氛圍。
聖誕節過後，新的一年即將到來，女神奧羅拉在曙光之地等待冒險者們的到來，並獻上她的祝福。這是一個充滿希望和期待的時刻，讓《魔力寶貝》陪伴冒險者們一同迎接新的一年。
為了感謝廣大玩家的支持，《魔力寶貝》再度推出溫暖冬季，迎新回歸活動。只要在2023/9/1~2023/11/30期間未進行包月、包季的玩家，並在2023/12/1~2023/12/31期間內進行包月、包季，即可獲得「暖冬支援卡」，內含勇者經驗卷、練功傳送卷、鐵牛A活力飲料等實用物品，為新一年的冒險之旅提供強力支援。
這次更新充滿驚喜和挑戰，《魔力寶貝》祝您歡樂聖誕，新年快樂！感謝您22年來的一路相伴，期待在遊戲中繼續共創更多美好回憶。
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