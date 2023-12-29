國中生遭割喉亡　賴清德競總譴責暴力拋「5方針」防校園暴力

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鄭麗君提到，在這令人難過的時刻，首先要關懷被害者家庭，提供充足的心理輔導及陪伴，全力協助學生、老師、校園，度過創傷，安定心情，回歸正常生活，而陳建仁已經指示教育部協助新北市政府，提供師生心理輔導上的協助，來安定大家的情緒。
鄭麗君強調，要嚴正譴責暴力，確保校園安全，是政府責無旁貸的責任，針對校園霸凌，校園犯罪及幫派入侵校園等問題，「我們必須嚴肅面對，全力找出解決方案」。
此外，鄭麗君在記者會上提出五大解決方針，強調未來應努力建立完善體系，為教育現場提供充足的經費與人力資源協助。
首先，鄭麗君說，校園不能成為治安死角，賴清德已經宣示全面打擊社會上的黑、金、槍、毒、詐，所有治安工作都需要納入校園安全的重要一環。
鄭麗君接續說，賴清德已宣示將強化校園輔導體系，協助教育現場的教師，也就是要強化落實發展性輔導、介入性輔導與處遇性輔導之三級輔導機制。她補充，現有的輔導體系經費不足、人力不足，必須給予輔導體系充足的經費、人力與資源，才能有效幫助老師與學生，才能有助於問題的預防。
第三，鄭麗君說，要讓社會安全網常態化，賴清德已經提出「社會安全網2.0」，尤其針對高關懷對象及家庭提供專業介入輔導，從根源預防問題、降低風險。鄭麗君說，目前雖有許多社工師與社福中心，但他們需要包含民政、衛政、社區、警政、各式中介機構與教育的跨部門整合，未來的社會安全網常態化就是要著重整合工作，成為社工師的後盾。
第四，鄭麗君提到，強化司法體系的司法管教與中介教育，行政院將儘速召開少年法庭、少年輔導委員會、社會福利體系的整合會議，未來的司法體系的司法管教，也必須與社政、衛政、警政、教育進行整體銜接。
鄭麗君說，第五，唯有治安、學生輔導體系、社會安全網2.0與司法管教的系統整合，才不會漏接有需求的孩子，才能預防校園暴力，確保校園安全。
另，有媒體詢問民進黨立委范雲近期所受網路輿論攻擊，陳培瑜表示，任何孩子生命的逝去都不應成為政治口水的操作，朱立倫也曾任新北市與桃園市市長，相信他很清楚地方校園的許多系統。她呼籲，身為兩個孩子的母親，她希望大家別再把相關事件操作為政治口水。
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