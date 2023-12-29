新北跨年卡位最佳觀賞點出爐！爽看八里「1314跨河煙火」八篇章

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年煙火展演共八篇章呈現，首先以立體式飛字煙火、3D立體大型愛心煙火帶出「點亮新北．百花讚放」篇章，彩色歌王煙花展演出龍吟虎嘯、祥龍吐珠的精彩畫面，迎接龍年到來。第二篇章「一河詩畫、滿城煙花」則引進日式大小千輪彩色牡丹禮花彈，營造彩色花園奇景，讓民眾能欣賞到日本花火大會的煙火設計。緊接著「閃耀之星、翻轉臺灣」第三篇章，將打造全臺首次出現的五座變色摩天輪，搭配音樂在空中做旋轉變化。第四篇章「藝術光廊、彩繪星空」以特殊煙火結構式輪軸發射架，將煙火化為大龍的彩色鱗片，營造出一尾巨大彩龍游動，盤旋在淡江大橋的精彩畫面，另外還有淡水阿給意象的造型煙火。
第五章節「黃金瀑布、奪目奇景」，金黃色閃柳瀑布煙火彈在空中緩緩垂落而下，帶來有如新北瑞芳黃金瀑布奪目的奇景畫面。第六章節從水中瞬間噴出彩色花漾煙火，營造水上彩色花毯的「浪漫花海、山河之戀」，在低中高和水上呈現多種層次鮮豔花色的浪漫花海。「新北之翼、飛向國際」第七篇章，則以高空彈追逐式跑動的效果，呈現有如一尾氣勢洶湧的金色巨龍騰飛的震撼景象。最後壓軸的第八章節「淡江大橋、世界之最」，除了帶來新北意象九份紅燈籠的造型煙火外，另結合光束線條，虛擬營造出未來全世界最大單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」的景象。
「閃耀新北-圈起1314跨河煙火」跨河煙火秀將於12月31日晚間8點24分，在淡江大橋構台及沿線水域六台平台船同時盛放，整體煙火施放場域橫跨八里及淡水河岸。本次煙火施放，淡水及八里沿岸都是觀賞點，包含：淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、八里左岸漫步廣場、左岸河濱公園、水筆仔公園、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、八里北堤沙灘等都有絕佳視野。邀請民眾在充滿藝文風情的淡水、八里河畔，與重要的人找好位置欣賞零死角絕美煙火，一同迎接充滿希望的2024年！
新北市政府表示，活動當日周邊將實施交通管制，淡水將於下午4時起至晚間11時，不開放車輛(含自行車)進入中正路2段51巷(公車、救護車及公務用車除外)。因會場周邊停車空間有限，市區車流量大，歡迎多利用大眾運輸工具前往，當日淡海輕軌及臺北捷運均加開班次，以利全線人潮疏運，請多加利用。
更多「閃耀新北圈起1314跨河煙火」相關訊息，可上活動專屬網站或新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。