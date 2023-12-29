2023全台10大人氣吃到飽！饗A Joy創史上天價　最低竟138元就吃到

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位於台北101的86樓，不僅是全台最高的Buffet餐廳，也是史上最貴buffet，晚餐時段每人高達3880元+10%，等於是破4全的天花板級價格。能吃到多樣高檔海鮮菜色，像是有帝王蟹、松葉蟹（雪蟹）、鮑魚、干貝、現開生蠔、胭脂蝦，甚至還有高檔粵菜餐廳才能見到的魚膠所做成的佛跳牆等各式料理，一應俱全。
▪餐價：午餐分有兩時段，同樣是每人餐價3280+10%元；晚餐時段則每人高達3880元+10%。
📍文華Cafe
位在台北文華東方酒店內的人氣自助餐廳文華Café 原本僅營業週五~日的午餐時段，10月起於週一至週四的午間時段推出半自助式「平日午間饗．吃．吧」。其中總一位難求的「週末午間 鮮．吃．吧」半自助式饗宴，顧客可選擇主菜，內含無限暢享自助餐點，因此每人餐價是依照所選的主菜而訂，每位2580+ 10%元起跳。菜色內容包含日本帝王蟹、小龍蝦以及各式蟹類等，還有米其林一星「雅閣」中餐廳最著名的叉燒皇、京式櫻桃烤鴨等，當然甜點則由飯店內知名的「文華餅房」提供。
今年10月起於週一至週四的午間時段推出的半自助式「平日午間饗．吃．吧」，除了豐盛的活力健康沙拉吧、開胃冷肉盤、精品級甜點吧，每季推出四種單點主餐，依點選的主菜計價，每人1580元+10%起。
▪餐價：「週末午間 鮮．吃．吧」（週五~日的午餐）半自助式饗宴每位2580+ 10%元起，「平日午間饗．吃．吧」（週一～四的午餐）每人1580元+10%起。
📍島語自助餐廳
隸屬於漢來美食旗下，號稱是「漢來海港」今年10月全新升級版的「島語自助餐廳」，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐點裡吃得到鱈場蟹、松葉蟹、溫生蠔等，初期的假日晚餐更提供每人半隻活龍蝦。
▪餐價：平日午餐1490元＋10%、晚餐1790元＋10%，假日晚餐為2090元＋10%。
📍旭集
隸屬於饗賓餐旅集團，專打日式料理的Buffet品牌，標榜九大和食名店區，尤其著重海鮮，強調是遍尋日本北海道、鄂霍次克海、廣島、九州、太平洋、地中海、澎湖、宜蘭等各式生猛食材，根據業者調查，以往民眾必吃的菜色包含現煎干貝，經常被顧客一次吃掉10幾顆，人氣菜色還有生魚片、當日現燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯，與有整顆鮑魚的土瓶蒸等菜色。
▪餐價：平日下午餐990元＋10%～假日晚餐1990元＋10%。
📍饗饗INPARADISE
隸屬饗賓餐旅集團，標榜日式、中式與異國料理兼備，分有八大餐區，並秉持理念「一餐區、一名店」與「一角落、一景致」，饗饗各分店大多選擇開在高樓層，一店位在微風信義46樓，二店則在全新商辦大樓「宏匯i-Tower」39樓。將近200道菜色，鮑魚粥、牛肉湯、煎干貝、羊排、草蝦以及松葉蟹等各式蟳蟹，是必吃菜色。
▪餐價：平日下午餐990元＋10%～假日晚餐1990元＋10%。
📍台北晶華酒店栢麗廳
位在中山區商圈的人氣自助餐廳，提供新鮮當令的沙拉吧、現點現做的義式與中式麵點、生猛海鮮料理、豪華壽司吧等。同集團的泰市場自助餐廳因為誠品信義熄燈，因此2024年1月4日至2月29日，泰市場團隊將進駐栢麗廳，讓餐廳增加泰式經典料理，等於在此期間可以僅一個價格就享用到兩間餐廳的菜色。
▪餐價：平日下午茶1,080+10%元～假日晚餐1,980+10%元。
📍台北喜來登飯店的十二廚
同樣有許多海鮮菜色，並有中式料理粵菜港點等，今年開始推出松葉蟹吃到飽，相當受到歡迎，並且會不定時推出主題美食節，即日起預計至2月推出「韓國美食節」，與韓國名廚合作打造超過40款道地滋味，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、人參雞粥、韓式炸雞、熟醃醬蟹、辣炒年糕等多款韓劇同款美食。
▪餐價：下午餐890+10%～假日晚餐每位1,690元+10%。
📍漢來海港自助餐廳
隸屬漢來美食旗下、漢來海港自助餐廳全台共7家分店，規劃九大主題餐區，主打多樣的生猛海鮮，近200道的菜色中，人氣菜餚包含生猛海鮮、義式香料烤鮮魚、壽司、生魚片、德國豬腳、港式燒臘、掛爐烤鴨、牛肉湯、擔仔麵等，多年以來各間分店皆是一位難求，尤其多年來都額外於春天時推出甜點季，邀請名廚客座研發多樣且精緻無比的甜點。
▪餐價：平日下午餐690元＋10%~假日晚餐1180元＋10%。
📍果然匯
饗食天堂集團旗下的人氣素食吃到飽餐廳「果然匯」，全台共6家分店，曾由《DailyView 網路溫度計》透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「台北十大蔬食餐廳」，拿下榜首的殊榮。
特色餐區如「蔬活沙拉食驗室」，結合繽紛蔬果與實驗室概念，包含堅果種籽、高蛋白鷹嘴豆、天貝等熱門食材。也有「亞洲麵食區」，現點現做泰式湯麵與拌麵，全素綠咖哩蕈菇米線、植物五辛素的泰式酸辣清湯河粉都很受歡迎。有趣的是還有「和風職人壽司」，做出奶素南瓜乳酪軍艦壽司、蛋素辛豆乳甜椒握壽司等創意菜色。
▪餐價：平日午餐588元+10%~假日晚餐688元+10%。
📍奇美食品幸福工廠
奇美集團旗下台南奇美食品幸福工廠的主題風味館，以佛心價138元不限時推出「幸福吃到飽」，超佛心只要138元，就能享用奇美自家生產的包子招牌肉包、筍肉包、紅豆甜心包、水餃等，還有主廚新鮮現做的炒麵、烤雞翅、熱炒時蔬等多款熟食供應，而且天天都能吃到不同菜色，再搭配甜包、飲料等無限供應。
▪餐價：每人138元
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