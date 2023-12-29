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U:NUS高胥崴跳舞吃不消！狂吞止痛藥　團員爆靠「魔嘴」幫消疼

▲U:NUS在新歌〈A-TOWN〉熱力唱跳，團長高胥崴（左一）身體吃不消，跳完舞後只能吞止痛藥。（圖／滾石唱片提供）
▲U:NUS在新歌〈A-TOWN〉熱力唱跳，團長高胥崴（左一）身體吃不消，跳完舞後只能吞止痛藥。（圖／滾石唱片提供）

記者吳雨婕／綜合報導

由選秀節目《原子少年》出道的唱跳男團「U:NUS」由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，推出首張專輯《途迷》第一波主打歌〈A-TOWN〉MV。在MV中，4人熱跳高難度、高強度的舞蹈動作，讓腰、腳都有舊傷的高胥崴差點吃不消，只能帶著護膝護腰上陣，跳完還得吞止痛藥，吳昱廷還爆料高胥崴是靠著他的「魔法嘴巴」，讓高胥崴沒那麼不舒服。

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主打歌〈A-TOWN〉舞蹈動作複雜又需付出大量體力，練舞過程讓團員們印象深刻。腰和腳皆有舊傷的高胥崴透露：「短時間練起〈A-TOWN〉舞蹈真的很有挑戰，我帶著護膝護腰，跳完還是受不了，就跑去吃止痛藥。」幸好MV拍攝順利，吳昱廷透露他靠「魔法嘴巴」讓高胥崴挺過去：「最近我很相信我說什麼，它就會朝那個方向走，像胥崴這次舊傷有點復發，我就用我的魔法嘴巴讓他復原。」高胥崴也笑說：「昱廷只要說『這次一定要成功』，就真的很順利地跳完拍完！」

▲U:NUS推出首張專輯主打歌〈A-TOWN〉MV。（圖／滾石唱片提供）
▲▼U:NUS推出首張專輯主打歌〈A-TOWN〉MV。（圖／滾石唱片提供）
▲U:NUS推出首張專輯主打歌〈A-TOWN〉MV。（圖／滾石唱片提供）
 
吳昱廷分享〈A-TOWN〉的歌名由來：「『A』是Asian的意思，期盼亞洲人往更遠的地方走。」高有翔也表示：「『A-TOWN』的誕生，就是希望我們身為亞洲人，可以持續做出屬於自己風格的音樂。」整首歌無論節奏、唱法及編舞都充滿力度，團員們表示：「這舞蹈是有史以來最累！」直言舞蹈難度更勝專輯先行曲〈100%〉，蔡承祐還補充：「強度也絕對超越過去每一首。」


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