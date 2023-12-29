割頸案震驚社會　朱立倫提三點補破網、點名范雲弱化教師管教權

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國民黨舉行「孩子的安全誰來守護？校園糾紛遭刺亡，社會安全網大破洞」記者會，不分區立委候選人翁曉玲、陳菁徽、李玉嬋、鍾沛君、楊智伃、台北市立委候選人徐巧芯、侯友宜辦公室發言人江怡臻、柳采葳出席，2024競選發言人凌濤主持，強調校安問題與品德教育一定要重新獲得大家重視，不可以假「自由」為名破壞社會的安全。民進黨上到總統蔡英文、副總統暨總統候選人賴清德，下到立委范雲，儼然成為社會安全與校園安全的破口，應該要嚴格反省。
鍾沛君指出，國中生之死是人為的悲劇，今年5月國教法修正通過後，將學生獎懲收歸中央機關主管，地方只能配合中央的標準執行，范雲與教育部最大的問題就是與第一線教育現場距離實在太遠，忽視第一線教育工作者承擔校園千百人安全的困境，好像老師多說兩句就是迂腐、多訂兩條校規就是威權。若非如此，是否就能把彈簧刀擋在校門之外？若這個政府總是今天公祭，明天忘記，那只能期待政黨輪替。
翁曉玲表示，教育部訂定的管教注意事項中，雖然看似清楚說明老師哪些可以做、哪些不能做，但其實有非常多模糊空間，甚至警示老師某些管教方式屬於違法，導致老師不敢管教，擔心弄不好就會被說成霸凌。過去台灣是尊師重道的社會，但民進黨政府執政下不斷貶低教師地位。讓老師不知如何管教學生。此案發生後，應檢討整體校園安全機制，並恢復老師在學校的專業性、權威性與地位，讓學生真的能尊敬老師並聽從指導，對於高風險或行為偏差的孩子更應特別輔導關懷，並建立法律的配套措施。
李玉嬋指出，她在大學曾擔任學生輔導中心主任與學務長，常處理校園安全事件，孩子第一時間遇到問題通常不會去找老師或輔導老師，不希望被當成弱者，便會找乾哥哥、乾妹妹等同儕來協助，但連大人都不見得能和平化解衝突，何況國中生？所以過去有校安通報並即時進駐校安人員，但在教官退出校園後，這種機制越發困難，責任就落到導師身上，但輔導老師幾乎50%以上都在做行政，無法實際輔導這些人，因此她要大力呼籲：學校品格教育應加強，讓學生願意找老師來協助；此外，過去民進黨政府安排的社會安全網的專業人員缺乏，國民黨將為捍衛學生的安全而努力。
陳菁徽表示，她是不孕症醫師，她與許多個案要花費千辛萬苦才能生出寶寶，難以想像開心快樂的學生只是去上課卻有如此遭遇。2016年小燈泡案後，民進黨政府多次提出社會安全網並不斷加碼，然而這張社會安全網現在看起來形同是一張破網，已造成家長的恐慌。除了校園安全外，也要重視小朋友的心理健康，必須從各方面關心，同時要同步修正檢討《少年事件處理法》，張開各種防護網協助他們。
楊智伃指出，作為年輕女性，她擔心未來若生了小孩，孩子要怎麼面對這個社會？青少年善用日新月異的科技，現在的社會安全網是否真的理解青少年們使用的語言、同儕間使用社群的方式？民進黨政府過去近8年打著女性、平權、用社會安全網補洞等名號，但是到底做了哪些事情？這個社會顯然不安全，孩子無法在學校好好受教育，平安上下學如此簡單的要求竟成奢望！國民黨將用專業幫助孩子的未來與希望。
徐巧芯表示，她近年來接到許多民眾陳情，許多學校裡18歲以下的學生會被組織吸收，要求其犯法，因為刑度會較低，不用多久又可以出來，這成為一些想犯罪的人的突破口，因此在《少年事件處理法》關於重大刑案的部分，從年齡、刑責與刑度等規範上應重新檢視。過去希望給年輕人改過自新的機會，然而竟開始有不肖份子把頭腦動到年輕人頭上鑽法律漏洞，這種不合時宜的法規，我們進到國會以後都會修訂。此外，近幾年來校園霸凌案件越發嚴重，應參考其他國家的相關法規做適當修正，組成防止校園霸凌的安全網，避免類似事件繼續發生，讓社會真正地變得更安全。
柳采葳指出，用一條人命來補社會安全網的破洞實在太殘忍，社會安全網破洞百出，地方政府雖很努力要健全，但問題一旦到了中央，始終都是卡關，原因包括相關人員的不足等，並非一朝一夕，民進黨總說要解決，但問題始終存在。2016年小燈泡事件時，蔡英文說不會讓小燈泡白白犧牲，要補社會安全網的破洞，但是破洞不僅沒有被補起來，還連續破了好多洞，難道始終要用人命來補社會安全網的破洞？
江怡臻表示，昨天政見會上賴清德說要推出「社會安全網2.0」，但當1.0都做不好的時候，2.0怎麼能夠做好？大家直指中央法令有問題、中央保護加害者，讓受害者白白犧牲，請民進黨不要只會把問題推給地方政府，現在行政跟立法一把抓的民進黨憑什麼繼續執政？憑什麼告訴國人很未來能做好？國民黨總統候選人侯友宜昨天提出具體做法，包括若不肖人士吸收未成年少年犯罪，刑責要加重1/2等。民進黨始終看不見問題，那就讓有具體政策與執行力的人來做，國民黨從總統候選人、區域立委與不分區立委，大家都有強烈的願望、期許與執行力，會將這件事當作重中之重。
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