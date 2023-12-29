台南環保局歲末感恩頒獎 黃偉哲感謝志義工及環保績優單位

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市長黃偉哲表示，志義工長輩用實際行動疼惜我們家園，不辭辛勞、默默付出，是台南的福氣，現場還有7位年逾9旬的長青環保義工親自來到現場領獎，希望大家將這股服務精神跟毅力傳承下去，讓台南環境愈來愈好。
黃偉哲說，台南市現有612隊、約2萬7千位環保志義工，平時就在社區街里巷道整理環境，今年登革熱疫情嚴峻，更協助進行防疫工作，感謝大家配合跟幫忙，讓台南順利渡過登革熱疫情最艱難的時期。
環保局長許仁澤表示，台南市每年在環境部機關績效考核成績都非常優異，除市府同仁努力外，環保志義工、環境教育志工、水環境守護志工、還有致力推動環境教育、響應綠色採購、協助淨零輔導及積極落實低碳永續措施等的民間企業、學校及地方團體，都貢獻良多，感謝大家的參與。
今年經遴選脫穎而出的長青及績優環保志義工126名、績優環境教育志工10名、績優水環境守護志工隊14隊、水質監測競賽金水獎8隊獲獎隊伍、推動環保志義工績效優異的26區績優環保志義工中隊；也針對獲低碳家園銀級認證的鹽水區橋南里、積極推動環境教育的巴克禮紀念公園永續經營協會等8名績優單位、響應綠色消費購買綠色產品達500萬元的統一企業等50名績優企業、協助淨零輔導獲淨零標竿獎的台灣積體電路公司等11名績優單位予以頒獎勉勵，並為3隊新成立的水環境守護志工隊授旗，感謝大家過去一年的努力及對環保的貢獻。