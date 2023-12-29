保誠停止進件了！實支實付醫療險改革掀搶購潮　專家籲勿衝動投保

實支實付險搶購潮！保誠人壽開「第一槍」停售　全球、台壽明跟進

▲實支實付醫療險將進行大變革，引發民眾搶購潮，繼保誠人壽開出「第一槍」停售後，全球人壽及台灣人壽也跟進，12月30日起也停止受理。（圖／NOWnews資料照）
▲實支實付醫療險將進行大變革，引發民眾搶購潮，繼保誠人壽開出「第一槍」停售後，全球人壽及台灣人壽也跟進，12月30日起也停止受理。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

為防堵國人過度投保實支實付醫療險，變相「靠生病賺錢」，金管會將針對實支實付醫療險進行改革，未來將落實「損害填補」原則。消息一出，引發消費者恐慌，市場更掀起實支實付險搶購潮。不過，繼保誠人壽開出「第一槍」，已停止受理進件，全球人壽及台灣人壽也宣布，明（30）日起停止受理實支實付附約商品。

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目前國內實支實付醫療險可採副本理賠，每人投保以3張為限。不過，金管會日前證實，研擬推動實支實付醫療險回歸「損害填補」精神，未來各家實支實付醫療險理賠上限將不得超過保戶實際醫療費用支出，避免出現理賠過度填補、靠保單賺錢的現象。不過，在新制上路前，賣出的實支實付醫療險，還是會按原先契約約定及理賠原則處理，也就是說，新制並不溯及既往舊保單。

至於實支實付醫療險新制何時上路，金管會未給時間表，市場卻已掀起搶購潮，不僅業務員LINE及電話回不完，壽險公司更是進件爆量。據了解，目前市場實支實付醫療險有接受「副本理賠」的壽險公司約7家，而能夠接受當「第3家」的壽險公司，僅剩3家。不過，保誠人壽已開出停售第一槍，在昨日下午3時停止受理進件。

保誠人壽表示，近日主管機關揭示實支實付醫療險未來應落實「損害填補」原則。有鑑於「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」於條款中並未約定理賠申請以收據正本為限，為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，今日下午3時停止受理，但並不影響已承保保戶的權益，而該項附約是附加於主契約下，若主契約及附約持續繳費，則權益不受影響。

在保誠人壽開出停售第一槍後，全球人壽及台灣人壽也在今日宣布跟進。全球人壽表示，該公司實支實付附約商品將於12月30日起中止授權招攬。

台灣人壽也宣布，基於既有調整實支實付商品為正本理賠的規劃，落實實支實付險以損害填補為原則，並為避免有對保戶不當銷售的行為，現售副本理賠商品將自12月30日起暫停受理包括「台灣人壽實實在在住院醫療健康保險附約」、「台灣人壽祝安心自負額住院醫療健康保險附約」、「台灣人壽龍好意實支實付型傷害醫療保險附約」等3張商品。

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