實支實付險搶購潮！保誠人壽開「第一槍」停售　全球、台壽明跟進

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至於實支實付醫療險新制何時上路，金管會未給時間表，市場卻已掀起搶購潮，不僅業務員LINE及電話回不完，壽險公司更是進件爆量。據了解，目前市場實支實付醫療險有接受「副本理賠」的壽險公司約7家，而能夠接受當「第3家」的壽險公司，僅剩3家。不過，保誠人壽已開出停售第一槍，在昨日下午3時停止受理進件。
保誠人壽表示，近日主管機關揭示實支實付醫療險未來應落實「損害填補」原則。有鑑於「保誠人壽新住院醫療限額給付健康保險附約（108）」於條款中並未約定理賠申請以收據正本為限，為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，今日下午3時停止受理，但並不影響已承保保戶的權益，而該項附約是附加於主契約下，若主契約及附約持續繳費，則權益不受影響。
在保誠人壽開出停售第一槍後，全球人壽及台灣人壽也在今日宣布跟進。全球人壽表示，該公司實支實付附約商品將於12月30日起中止授權招攬。
台灣人壽也宣布，基於既有調整實支實付商品為正本理賠的規劃，落實實支實付險以損害填補為原則，並為避免有對保戶不當銷售的行為，現售副本理賠商品將自12月30日起暫停受理包括「台灣人壽實實在在住院醫療健康保險附約」、「台灣人壽祝安心自負額住院醫療健康保險附約」、「台灣人壽龍好意實支實付型傷害醫療保險附約」等3張商品。