政見會／大爆氣！柯文哲砲火全開轟賴清德在示範詐騙

3000高中生模擬投票出爐！總統候選人柯文哲最受青睞

▲3000高中生模擬投票出爐，總統候選人柯文哲最受青睞。（圖／民眾黨提供）
▲3000高中生模擬投票出爐，總統候選人柯文哲最受青睞。（圖／民眾黨提供）

記者呂炯昌／台北報導

全台8所高中串聯，舉辦「2024總統立委選舉高中生聯合模擬投票」系列活動，訪問3位總統候選人、國內6個政黨（國民黨、民進黨、民眾黨、親民黨、時代力量、台灣基進），將各陣營政治理念帶回學校並辦理投票，籌備團隊於今（29）日公布結果，3位總統候選人以柯文哲最受青睞，獲得59%的支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀
籌備團隊表示，參與本次模擬投票的學校涵蓋全台6個縣市，包含建國中學、新竹高中、新竹女中、嘉義高中、斗六高中、台南一中、高雄中學、高雄女中，超過3000名高中生投下總統、政黨選票。

總統選票部分，八校得票數皆呈現「柯＞賴＞侯」的結果，其中，柯文哲先生取得59%得票率，勝過賴清德先生28%、侯友宜先生11%。

政黨票部分，台灣民眾黨取得四成得票率，為模擬投票第一大黨，其次是民主進步黨（18%）、中國國民黨（11%）、時代力量（7%），上屆不分區立委選舉中，獲得超過百分之三支持率，本團隊亦於投票前訪問的台灣基進、親民黨，得票率皆未超過3%。值得一提的是，提出「參政平權、心理健康」等青年政見的新興政黨「小民參政歐巴桑聯盟」，得票率超過百分之六，突破分配不分區席次的5%門檻。

嘉義高中班聯會會長高育仁說，雖然18歲公民權修憲複決未通過，但高中生們仍透過各種方式向社會發聲，希望藉模擬投票活動，再次喚起社會對於青少年參政權的重視。

新竹女中班聯會表示，本屆模擬投票有全台八所指標性高中參與，除了希望增加活動代表性，並發揮更大的社會影響力，也盼各校同學之權利意識，透過各領域議題的思辨而有所提升。

新竹高中班聯會說，辦理模擬大選前，團隊已於社群平台公布各政黨及候選人的政見統整、訪問記錄，就是希望同學能有所參考，並理性判斷支持對象；縱使活動細節未必完美，仍會持續創造高中生與社會議題的連結。

建國中學班聯會行政秘書曾敬堯表示，盼各界理性看待投票結果，並強調舉辦模擬大選的目的，是促進學生關注社會議題、了解選舉制度，並使各政黨更注重高中生的想法，絕非加劇世代間的偏見。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

辯論會賴清德老家違建成攻防焦點？賴辦：平常心看待

洪耀福提告妨害名譽敗訴　黃國昌諷：民進黨抗中保台只是口號

柯文哲稱當選改成有償外交　外交部駁斥：早已揚棄金援外交

政見會分析／柯文哲翻「綠白合」舊帳　怒嗆民進黨兩岸政策雙標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選