3000高中生模擬投票出爐！總統候選人柯文哲最受青睞

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總統選票部分，八校得票數皆呈現「柯＞賴＞侯」的結果，其中，柯文哲先生取得59%得票率，勝過賴清德先生28%、侯友宜先生11%。
政黨票部分，台灣民眾黨取得四成得票率，為模擬投票第一大黨，其次是民主進步黨（18%）、中國國民黨（11%）、時代力量（7%），上屆不分區立委選舉中，獲得超過百分之三支持率，本團隊亦於投票前訪問的台灣基進、親民黨，得票率皆未超過3%。值得一提的是，提出「參政平權、心理健康」等青年政見的新興政黨「小民參政歐巴桑聯盟」，得票率超過百分之六，突破分配不分區席次的5%門檻。
嘉義高中班聯會會長高育仁說，雖然18歲公民權修憲複決未通過，但高中生們仍透過各種方式向社會發聲，希望藉模擬投票活動，再次喚起社會對於青少年參政權的重視。
新竹女中班聯會表示，本屆模擬投票有全台八所指標性高中參與，除了希望增加活動代表性，並發揮更大的社會影響力，也盼各校同學之權利意識，透過各領域議題的思辨而有所提升。
新竹高中班聯會說，辦理模擬大選前，團隊已於社群平台公布各政黨及候選人的政見統整、訪問記錄，就是希望同學能有所參考，並理性判斷支持對象；縱使活動細節未必完美，仍會持續創造高中生與社會議題的連結。
建國中學班聯會行政秘書曾敬堯表示，盼各界理性看待投票結果，並強調舉辦模擬大選的目的，是促進學生關注社會議題、了解選舉制度，並使各政黨更注重高中生的想法，絕非加劇世代間的偏見。
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