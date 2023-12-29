挾持老農畫面竟成「梗圖」！張錫銘發聲明籲停止：別造成二次傷害
「惡龍」張錫銘19年前在高雄大寮與警方發生槍戰，事後還與同夥陳進雄挾持路過老農逃逸，不過當時的畫面近日卻被人P成惡搞梗圖，更有人將其印製在衣服上販售，對此，張錫銘、陳進雄在獄中發出聯合聲明，除了向社會大眾致歉外，也呼籲停止相關行為，避免對被害人及家屬二次傷害。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，張錫銘與陳進雄今（29）日透過施姓友人，在臉書上發出聲明表示，近來社群網路及市面上流傳著以「0715專案-大寮事件」新聞照片製成的T恤及廣告梗圖。他們不樂見、亦未授權任何人使用相關照片作為各種用途，敬告相關人士停止使用該照片印製商品、製作廣告宣傳或其它用途，避免造成照片中被害者及其家屬二次傷害。
另外聲明中也再次向社會大眾致歉，2人強調當年錯誤行為帶給社會不良示範與影響，亦造成被害者及其家屬身、心靈受創。一失足成千古恨! 犯錯讓他們斷送人生最精華的階段，且付出慘痛的代價。在復歸的漫長過程中，也持續深切反省，但與親友重聚之路仍是如此遙遠，深感悔不當初! 謝謝願意寬恕他們的人們，再次向曾被傷害的民眾致歉，盼這不良示範能成為犯罪的警惕，懇求相關人士勿再渲染該新聞畫面及照片，謝謝大家! 祝福平安健康。