澳網／納達爾、大坂直美即將回歸 總獎金18.5億台幣創歷史新高
作為新年度的第一個大滿貫賽事，澳網將於2024年1月14日正式開打，明年澳網獎金額度有了大幅提升，總獎金達到了8650萬澳元（約18.5億新台幣），相比2023年澳網增加1000萬，漲幅達13%，創下史上新高。
記者路皓惟/綜合報導
會內賽首輪出局者可拿到12萬澳元（約新台幣257萬元），這個金額比今年高出13%，次輪被淘汰的選手則可獲得18萬澳元（約新台幣385萬元），整體獎金有顯著的提升，過去10年來比賽總獎金增加至少1倍。
即便是在會外賽首輪就吞敗的球員，也能領到3萬1250澳元（約新台幣67萬元）。澳網主席Craig Tiley表示：「澳洲是網球賽季的起點，我們希望讓球員和團隊獲得需要的一切，以幫助他們發揮最好的水準，並在整年賽季取得成功。」
37歲西班牙名將「蠻牛」納達爾（Rafeal Nadal）將在澳網復出，生涯曾兩度在墨爾本球場奪冠；至於4屆大滿貫賽冠軍的大坂直美也將在此復出，挑戰生涯第3座澳網冠軍。
作為年度首站大滿貫賽事，2024年澳網將於1月14日到28日進行，在會內賽開始之前的一周，將會進行資格賽。
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