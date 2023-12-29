蔡阿嘎被指控曾「砸店家招牌」！留言區刷一排真相 釣出本尊回應
百萬YouTuber蔡阿嘎2008年成為網紅，漸漸累積人氣，直到現在手上共有8個頻道，人紅是非多，成名以來關於他的負面新聞也沒少過。近日，有網友在Dcard上分享，他在YT留言區看到有網友控訴蔡阿嘎，「他為了抗中保台拍過一個視頻，三更半夜拿根棍子去砸壞店家招牌」，對此引發網友熱議，甚至釣出蔡阿嘎本人回應了。
記者薛羽彤／綜合報導
有網友在Dcard以「蔡阿嘎真的有做過這件事嗎？」為題發文，原PO截圖一段YT影片下的留言區，內容提到「我超討厭蔡阿嘎，他為了抗中保台拍過一個視頻，三更半夜拿根棍子去砸壞店家招牌，只要店家招牌與中國有關，例如：北京烤鴨、山東饅頭、四川麻辣鍋等等，連砸5至6家，超級惡劣又下流！」還說店家有要求蔡阿嘎賠償，不過沒有要道歉，更發出毒誓「我唬爛的話出門被車撞死。」
原PO發文想求解真相，該文章也釣出蔡阿嘎回應「感謝提供嘎哥海巡號拍片素材」，網友們紛紛表示，「砸招牌的話早就被告了」、「台灣人沒人在說視頻」、「到底多低端才會這樣造謠」、「當他打出視頻兩個字的時候，我已經能猜出有90%的機率是造謠」、「所以他被撞死了嗎。」
不少網友在底下留言區還原真相，原來是當年蔡阿嘎還沒成名時，2010年因中國團攪局，導致台灣團無法走星光大道，徐若瑄在東京影展記者會上哭了。蔡阿嘎覺得女神被欺負，因此拿著台灣國旗到台灣各處有中國地名的店家，擺出插國旗的姿勢拍成一段影片，因為太有話題而登上新聞版面。
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