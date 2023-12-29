割頸案持續延燒！小商人爆已找天道盟 預告下一步：拆土城獼猴園
新北某國中日前爆發國中生遭彈簧刀割頸案，傷者最終不幸離世，引起社會譁然，事件至今仍持續延燒。網紅小商人昨（28）日槓上新北地院，表態要將加害者的照片放上廣告車，更直接打給天道盟了解情況，他認為加害者犯案後態度實在太囂張，除非對方是反串，否則最好背景夠硬。此外，他也已經到「土城獼猴園」現場勘查過，若該建築確定不是既成違建，他將會動手「拆猴園」。
記者賴禹妡／綜合報導
新北國中生割頸案爆發後，立即引起許多網路輿論，許多網友在 Dcard、PTT、爆料公社等社群平台公布加害者與其友人的個人訊息、臉書貼文等。新北地院為此發布聲明稿，搬出《少年事件處理法第83條》，要求社群平台即刻下架相關個資，同時呼籲民眾勿再轉傳，以免觸法。
而加害者男國中生事後不僅在地方法院囂張比YA手勢，加害女國中生更在社群平台多次嗆聲，毫無悔意的囂張態度燃起網友們怒火，許多人將矛頭轉移到台灣廢除死刑推動聯盟，並在其臉書洗版謾罵。讓台北市前議員「呱吉」邱威傑忍不住出面逆風表示，與其打爆廢死聯盟的電話，不如打給天道盟還比較有用。
對此，小商人於28日在臉書接連發布貼文，直接槓上新北地院，表態要將加害者的照片及截圖放在廣告車上，「我做事只求爽度，錢沒差，要罰都來」。同時也同意呱吉所說「不如打給天道盟」，因此已經打電話過去請人了解，「最好背景硬一點，不夠硬我們還真的沒興趣開X」。
小商人認為對方犯案後態度實在太囂張，甚至質疑是否為反串，「如果是這種秋法，我們不會只弄廣告車搞而已」。小商人更透露已經到「土城獼猴園」現場勘查過，外觀看起來是舊公寓加蓋鐵皮違建，推估是20年內翻修，若調查確定不是既成違建，將會動手「拆猴園」。