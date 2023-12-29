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中校「曾墜機又喪妻」當外送員養家？空軍：經查無相符人士

▲喜劇演員博恩日前拍攝影片企劃，真的用現金給外送員小費，並且紀錄過程，但中校「曾墜機又喪妻」當外送員的內容遭質疑造假。（圖／翻攝自YT@曾博恩）
▲喜劇演員博恩日前拍攝影片企劃，真的用現金給外送員小費，並且紀錄過程，但中校「曾墜機又喪妻」當外送員的內容遭質疑造假。（圖／翻攝自YT@曾博恩）

記者呂炯昌／台北報導

網紅博恩近期與外送平台合作企劃，將代言費送給外送員，其中一名獲贈5萬元的外送員自稱是前空軍中校飛行員，因墜機事故加上妻子車禍喪生，家庭發生巨變讓他當外送員養家，故事引發網友關注。不過，空軍司令部今（29）日查證，近20年有5例墜機獲救的飛行員，目前都在民航公司或空軍任職，沒有網紅宣稱的這名「墜機又喪妻」的中校飛官。

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博恩與外送員對話的影片賺人熱淚，其中主角自稱是退役空軍中校飛行員，十多年前曾在新竹外海跳傘，並在榮總住了兩個月，老婆後來因車禍離世，留下他1人扶養3個孩子，而這位外送員自稱自己也罹癌。

中校「曾墜機又喪妻」當外送員養家的影片引發熱議。不過，空軍清查過去20年曾有「失事落海獲救」情節的飛行員，包括：劉姓飛官，現任空軍官校聘僱飛行教師；鄭姓飛官，現任少校飛安官；吳姓飛官，獲聘為空官模擬機室教師；吳姓飛官，現任職華航；李姓飛官，現職空軍3聯隊副聯隊長。並未清查出有網紅故事中所稱的中校飛行員。

博恩的影片遭質疑造假，引發網友撻伐。博恩今日中午也在臉書發文表示「昨天的影片有多方人士來聯絡與事實不符，正在釐清狀況，但因涉及個資可能還需更多時間。影片先下架，待後續與各位說明。」目前查看該則影片也已下架無法觀看。

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