宇宙人成軍20年！明年4月再攻蛋 門票開賣時間曝光
金曲樂團宇宙人醞釀4年，將於成軍20周年再次踏上台北小巨蛋舞台，舉行「宇宙人《α：回到未來》20週年演唱會」，與宙友相約2024年4月27日不見不散。歌迷敲碗期待的售票日期也終於出爐，2024年3月3日中午12點在拓元售票系統開賣。
記者吳雨婕／綜合報導
演唱會主題為「回到未來」，宇宙人懷抱著最初的信念從「過去」開始「未來」，問起宇宙人想到哪個未來時空，不同個性的三人回答也「很宇宙」，阿奎說：「想穿越到兒子青少年的時候，希望我的陪伴能讓他有獨立思考的習慣，能主動拒絕網路上無意義又危險的行為，爸爸會擔心。」方Q笑說：「想要到冨樫義博的漫畫作品《獵人》連載完結的那天，跟那時候的自己把整部作品好好看完，再跟他說聲『辛苦了，你終於等到了』。」小玉則分享想到生命結束的那一天，「那天可能是在火星上進行儀式，聽我自己說所有未來發生的事，未來的我給我一些簡單的忠告，我回他『你的一生很精彩，辛苦了』。」
宇宙人明年即將邁入成軍20周年，這20年來舉辦過上百場巡迴演唱會、跨足電影與配音、與藝術家合作展覽，更奪下金曲獎，希望這些年來的理想狀態，能一起回到未來。宇宙人接下來將一路忙到明年，跨年當天會在台中水湳中央公園以及麗寶跨年演唱會和大家見面，盼晴男團發威，好天氣延續到2024年。
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