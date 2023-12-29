AFTEE先享後付再拓線下版圖　結盟共享傘新創服務raingo推優惠

AFTEE先享後付 x raingo 上線歡慶 首次使用加碼雙倍時間

活動時間：即日起至2024/3/19止

活動內容：

全用戶在raingo租借傘具並首次使用「AFTEE先享後付」進行支付，將再贈送相應訂單金額的優惠券，消費多少送多少，最高贈送39元，直接回饋給消費者下一次的租借！*訂單金額滿19元，贈送19元優惠券

*訂單金額滿29元，贈送29元優惠券

*訂單金額滿39元，贈送39元優惠券 （單日租借金額上限即為39元，將贈送供下次可租借全日之優惠券）