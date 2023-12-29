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AFTEE先享後付再拓線下版圖　結盟共享傘新創服務raingo推優惠

▲別再擔心臨時沒帶傘，先買後付攜手共享傘服務再進化升級，即日起使用AFTEE先享後付即可「10秒借傘」！（圖／品牌提供）
▲別再擔心臨時沒帶傘，先買後付攜手共享傘服務再進化升級，即日起使用AFTEE先享後付即可「10秒借傘」！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

今天會不會下雨呢？別再擔心臨時沒帶傘，先買後付攜手共享傘服務再進化升級，即日起使用AFTEE先享後付即可「10秒借傘」！全台網路電商平台滲透率最高的先買後付 (Buy Now Pay Later) 領導品牌「AFTEE先享後付」搭上共享經濟之便利性熱潮，宣布與共享傘新創品牌raingo合作推出「BNPL速租借傘」的支付服務。為歡慶雙方合作上線，針對首次在raingo使用AFTEE先享後付結帳的用戶，依訂單金額贈送最高39元優惠券，初次訂單金額達39元，直接贈送39元優惠券，讓你下次使用即可全日免費！

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全球共享經濟市場正夯，據國外報告指出，全球共享經濟規模預測將於2028年來到約7,936億美元，年均複合成長率約為32%1。AFTEE先享後付總經理角元友樹分享，共享服務旨在打造更便利的生活體驗，不僅服務模式方面擁有無限可能，亦是幫助解決特定生活問題、益民助人的商業模式，「共享傘」正是其一；而台灣四面環海的地理環境，氣候多變且年均降雨量超出世界平均雨量3倍之多2，因應此氣候條件所延伸的雨具需求相當可觀。透過raingo共享傘服務，不僅可輕鬆應對臨時下雨的急迫性，自由自在的輕便出門，更能落實不重複購買傘具的環保體驗。綜合種種發展因素，AFTEE先享後付相當看好與新創共享傘品牌raingo的合作，也全力應援台灣社會新興服務。

全台成長最快的共享傘服務品牌raingo，創立之初即以各大重要交通樞紐作為發展起點，配合連鎖品牌、高人流的點位進行拓展，高速奠基raingo在北北基桃的交通據點，並快速累積至超過3萬的會員數。其會員年齡分布多數落在20-45歲之間，不僅與AFTEE先享後付用戶輪廓相似，且同樣採用「手機號碼」做為主要的身分驗證方式，更是與AFTEE先享後付擁有同樣的服務願景——「期待能為每位使用者創造最大便利」。雙方合作後，除了能提供AFTEE先享後付會員更多元的支付場域外，也期待再帶動雙方企業新用戶成長率的提升。

raingo 執行長余季堯進一步說明：「raingo獨家開發的共享傘租還系統，不僅大幅簡化借傘、還傘的操作步驟，更支援彈性多元的支付方式，為目前台灣業界唯一提供多樣支付工具的共享傘系統。而據raingo內部觀察，過往部分支付工具（如信用卡）因綁定過程較為繁複、使用門檻較高等因素，對於「街邊即時借傘」的消費場景影響甚鉅，是年輕用戶使用服務的一大阻礙，預估至少影響20%的會員族群，這也是此次導入AFTEE先享後付最希望解決的痛點。」raingo透過導入AFTEE先享後付服務，會員僅需輸入一支手機號碼並完成驗證，即可降低用戶初次使用的門檻與資安顧慮，透過快速、低門檻且安全的服務特性與極簡化的付款流程，可望提升用戶使用率，讓共享的精神觸及到不同用戶群體，鼓勵更多民眾享受隨處借傘的環保便捷生活。

AFTEE先享後付 x raingo 上線歡慶  首次使用加碼雙倍時間
活動時間：即日起至2024/3/19止
活動內容：
全用戶在raingo租借傘具並首次使用「AFTEE先享後付」進行支付，將再贈送相應訂單金額的優惠券，消費多少送多少，最高贈送39元，直接回饋給消費者下一次的租借！*訂單金額滿19元，贈送19元優惠券
*訂單金額滿29元，贈送29元優惠券
*訂單金額滿39元，贈送39元優惠券 （單日租借金額上限即為39元，將贈送供下次可租借全日之優惠券）

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