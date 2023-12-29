AFTEE先享後付再拓線下版圖　結盟共享傘新創服務raingo推優惠

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全台成長最快的共享傘服務品牌raingo，創立之初即以各大重要交通樞紐作為發展起點，配合連鎖品牌、高人流的點位進行拓展，高速奠基raingo在北北基桃的交通據點，並快速累積至超過3萬的會員數。其會員年齡分布多數落在20-45歲之間，不僅與AFTEE先享後付用戶輪廓相似，且同樣採用「手機號碼」做為主要的身分驗證方式，更是與AFTEE先享後付擁有同樣的服務願景——「期待能為每位使用者創造最大便利」。雙方合作後，除了能提供AFTEE先享後付會員更多元的支付場域外，也期待再帶動雙方企業新用戶成長率的提升。
raingo 執行長余季堯進一步說明：「raingo獨家開發的共享傘租還系統，不僅大幅簡化借傘、還傘的操作步驟，更支援彈性多元的支付方式，為目前台灣業界唯一提供多樣支付工具的共享傘系統。而據raingo內部觀察，過往部分支付工具（如信用卡）因綁定過程較為繁複、使用門檻較高等因素，對於「街邊即時借傘」的消費場景影響甚鉅，是年輕用戶使用服務的一大阻礙，預估至少影響20%的會員族群，這也是此次導入AFTEE先享後付最希望解決的痛點。」raingo透過導入AFTEE先享後付服務，會員僅需輸入一支手機號碼並完成驗證，即可降低用戶初次使用的門檻與資安顧慮，透過快速、低門檻且安全的服務特性與極簡化的付款流程，可望提升用戶使用率，讓共享的精神觸及到不同用戶群體，鼓勵更多民眾享受隨處借傘的環保便捷生活。
AFTEE先享後付 x raingo 上線歡慶 首次使用加碼雙倍時間
活動時間：即日起至2024/3/19止
活動內容：
全用戶在raingo租借傘具並首次使用「AFTEE先享後付」進行支付，將再贈送相應訂單金額的優惠券，消費多少送多少，最高贈送39元，直接回饋給消費者下一次的租借！*訂單金額滿19元，贈送19元優惠券
*訂單金額滿29元，贈送29元優惠券
*訂單金額滿39元，贈送39元優惠券 （單日租借金額上限即為39元，將贈送供下次可租借全日之優惠券）