臺南400世界交陪 黃偉哲展示體驗台南影片明信片徵選成果

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台南市長黃偉哲表示，台南是台灣第一座城市，一座充滿著悠久歷史和深厚文化底蘊的城市，有許多令人驚艷的景點、美食和人，藉由在台南就學就業的外國友人的眼睛，來呈現各種樣貌的台南，每一位在台南生活的國際友人都可以成為台南的宣傳大使，吸引不同國籍、年齡的客群來到台南、認識台南；更希望利用影片、明信片的傳播邀請，相約世界各地的朋友來共襄盛舉臺南400。
今日現場邀請來自日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、印尼、越南、緬甸、委內瑞拉、美國等10餘位學生參加，並發表自己來到台南生活一段時間，最想分享的部分，如古蹟、美食以及人情味，都是他們印象最深刻的部分。現場也展示來自全國學生的旅遊明信片創作大賽得獎作品，金、銀、銅獎共66件；其中創作內容包括臺南400意象、古蹟、街景、小吃美食等，經由年輕學生的創意活動推廣，讓全國的學生更加了解台南。
觀旅局表示，「外國人體驗台南影片徵件活動」入選了來自日本、韓國、美國、越南、印尼、緬甸、馬來西亞、菲律賓、香港及委內瑞拉等10個國家的影片，15部外國人體驗台南的不同語言影片，體驗影片內容涵蓋台南的歷史古蹟、廟宇文化、自然風景、小吃美食、人情味等。藉由融入多元國際元素來呼應臺南400，向世界展現台南的多元面。
「旅遊明信片創作大賽」共選出66組得獎明信片，印製逾20000份，透過分享寄送，預計可觸及逾15個國家及逾 25000人，盼透過成果的傳遞，邀請國內外旅客「一起台南，世界交陪」。
觀光旅遊局表示，明信片即日起也限量放置於台南火車站、台南航空站、原合同廳舍、安平、高鐵台南站、台南左鎮化石園區、新營火車站、無米樂、月之美術館、虎頭埤風景區共10個旅遊服務中心及七股、北門、官田及南化遊客中心，民眾只要至各旅服中心打卡並Hashtag標記”一起台南世界交陪”，即可獲得3張明信片，詳請可至「台南旅遊網」查詢及持續關注「台南旅遊」粉絲專頁。