羅廷瑋麵店涉占用公有地　綠營提告「竊佔」

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鄭功進表示，羅廷瑋初任議員的時候加入財經委員會，委員會中就包含管理市有土地的財政局，而民進黨多次在議會提出針對這塊兒童遊樂園用地（公兒190）盡速開發的提案，最終也石沈大海。他合理懷疑就是佔用市有地的羅廷瑋介入施壓所致，羅廷瑋知法強佔，還敢說是合法租用。
他強調，向違法侵占公有地的地主租房就是違法，現在就是兩個人一同竊佔國土，他重新強調，不僅店面竊佔市有地，店面外也竊佔國有地，實在不是一位立法委員候選人應該有的態度。
鄭功進指出，羅廷瑋2014年擔任當地工學里長就應明確知道自己經營的老鑼牛肉麵店已經竊占公有地還「繼續非法占用」，以涉及刑法的竊佔罪及收受贓物罪的嫌疑。如果羅廷瑋說他不知道那是市有地，不知道是侵占的話，就代表連當議員都不認真，根本沒資格參選立法委員。
江肇國表示，羅廷瑋昨對媒體的回應說自己是合法租用，他直呼這根本是「詐騙選民」。他強調，如果真如羅廷瑋所說是租用，那請他「拿出與市府租約」。他痛批，羅廷瑋及房東佔用市區黃金地段公有地且是兒童遊樂場預定地已是無法否認的事實，兩位都是「違法占用者」，不要再用話術再次欺騙選民、混淆視聽，振振有詞的出面說自己是合法的。
國民黨戰將「F4」羅廷瑋、黃健豪、林家興及廖偉翔則合體，與民眾黨市議員江和樹怒吃牛肉麵反擊，批對手要提政見解決問題，而不是抹黑攻擊解決競爭對手。