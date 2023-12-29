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被藍控校園安全破口　范雲發4聲明：假消息、從未主張不能搜書包

▲被藍營指「校園安全破口」，范雲發聲明反擊。（圖／翻攝自范雲臉書）
▲被藍營指「校園安全破口」，范雲發聲明反擊。（圖／翻攝自范雲臉書）

記者陳佩君／台北報導

新北市日前發生國三生遭到同學以彈簧刀狠刺十刀，不治身亡案件，民進黨立委范雲過去因稱任意搜查學生書包是「黑心校規」等語，引發討論，國民黨主席朱立倫等人則要求范雲負責。對此，范雲今（29）日發出四項聲明回應，並怒斥藍營進行政治操作，意圖賺取政治紅利，令人不齒。

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范雲指出，看到朱立倫及國民黨總統候選人侯友宜陣營惡意指控，「民進黨蔡英文、賴清德與范雲是社會安全與校園安全的破口」，並在網路上鋪天蓋地以一張記者會照片，散播假消息，將新北令人痛心的校園悲劇，推向范雲，侯友宜陣營以及朱立倫，選擇在孩子的悲劇上，進行政治操作，意圖賺取政治紅利，令人不齒。

范雲發出四點聲明回應，她說，網路上及多則新聞中被加工誤導為校安破口的記者會照片，該照片的事實是：范雲要求教官不該違反教育部規定、進行「無差別」任意地搜查全校畢業旅行的行李；范雲絕非主張不能依照教育部既有規定，針對涉嫌犯罪或攜帶違禁品的學生「搜書包」。

范雲回憶，當時爆發某高職爆出教官於畢業旅行前無差別搜查全校行李，范雲和人本教育基金會於2023年1月召開記者會，呼籲不該「違法搜查」；該記者會的訴求，包含可針對特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品進行搜查，但是不可以「無差別進行全校大搜查」。 

二、范雲說，許多藍營政治人物宣稱現行規定「不能搜查書包」，事實是教育部從未有不能搜查書包的規定。教育部的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」中，明確指出「有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品」的情況下，可以搜查，並全程錄影、兩位教師在場。

范雲提到，朱立倫帶頭造謠她說「不可以讓老師檢查管理」，完全是假消息，企圖以惡意謠言，動員台灣社會的仇恨；她從未主張「不能搜查書包」，國民黨這樣鋪天蓋地的造謠，不禁讓人懷疑，是不是在替落跑市長侯友宜掩飾？

第三點，范雲說， 朱立倫與其立委們口口聲聲說要校園安全，要反霸凌、反暴力，要重視第一線教師意願；事實是在過去四年的立法院，她正是最在乎校園安全、在乎第一線老師聲音的人。

范雲指出，過去四年在教育委員會中，她為校園霸凌、學生遭遇的各種身心暴力與虐童議題，以及校園輔導與諮商議題、教師權益，長期處理與追蹤、協助個案並檢討通案問題，都是為了維護學生基本的安全學習環境。

最後，范雲再次向朱主席與侯友宜呼籲，不要再為了選舉，操弄孩子的悲劇，正視高風險學生的特殊需求，無法在校園中獲得協助的事實，中央和地方一起攜手補足，長期關心校園安全與第一線教師心聲的范雲，不是落跑市長侯友宜的代罪羔羊，請停止操弄孩子的悲劇。

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