吳慷仁才奪金馬影帝！不演了改當銀行企業家 激喊「我要我的錢」
動作喜劇電影《還錢》集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙等超強卡司，近日發布首支正式預告及角色海報，片中「最強大腦」陳柏霖領軍高手雲集的竊盜集團，「最屁駭客」蔡凡熙擅長網搜調查，「千面大叔」李銘忠偽裝潛入，「最硬打手」林哲熹用武力脫身，他們合組戰無不勝的「4名大盜」，驚喜的是吳慷仁在片中客串演出銀行企業家。
記者吳雨婕／綜合報導
《還錢》正式預告一開始，是陳柏霖和李銘忠以矯健身手穿過佈滿各角落的紅外線防盜感應器，搭配蔡凡熙的「炸彈蔥油餅」超ㄎㄧㄤ垃圾話解說，炸開銀行金庫，成功竊取銀行10億元鉅款。本應是一場瞞天過海的銀行搶案，鏡頭跳轉吳慷仁飾演的銀行企業家竟是操控黑幕的源頭，他摀住高英軒的嘴，撂英文：「I want my money！（我要我的錢）」劇情轉折令人期待。
對於首度主演動作喜劇，陳柏霖和蔡思韵都十分興奮；竊盜集團中最「搞威」的蔡凡熙耍冷功力一流，他笑說這部戲的演員們都「過度放鬆」，「演一個過度鬆和嘴巴很賤的角色對我來說是一大挑戰。我只要跟銘忠哥碰在一起就會嗆來嗆去，基本上都在玩樂，沒什麼演戲的感覺。」李銘忠笑說蔡凡熙飾演的角色「牙尖嘴利」，鬥嘴都贏不過他，直呼：「恨不得把他的嘴撕爛！」林哲熹在片中是惜字如金的武打擔當，跟蔡凡熙的碎嘴形成對比，往往是靠眼神和肢體語言來傳遞情感。
《還錢》劇情講述由張博駿（陳柏霖 飾）率領的竊盜集團，在小年夜悄悄執行了史上最大金額10億元竊盜案，沒想到卻遇上黑吃黑，意外讓首腦張博駿的前女友沈舒玟（蔡思韵 飾）捲入案件，逼得他們必須把10億元原封不動「還」回去，但是搶錢容易、還錢難，他們將如何出神入化地完成這個不可能的任務。該片將於2024年2月8日全台上映。
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