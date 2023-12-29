俄烏戰爭還要再打5年？BBC找專家分析明年戰局「3大可能走勢」

我是廣告 請繼續往下閱讀
可能走向一
根據《BBC》報導，倫敦國王學院的教授贊切塔（Barbara Zanchetta）認為，俄烏戰爭不太可能在明年結束，將會繼續拖延。贊切塔指出，兩軍在戰場上都無法取得決定性成果，這使得這場戰爭的結局越來越取決於華盛頓與布魯塞爾的政治局勢。
贊切塔指出，與去年這時候相比，蒲亭在政治上顯得更加強大，而西方國家對於烏克蘭的一致支持則正在動搖。歐盟的匈牙利、美國國會的共和黨人，對於繼續支持烏克蘭顯得興趣缺缺，蒲亭則已經數次揚言不惜讓戰爭成為長期抗戰。
然而，歐盟已經開啟讓烏克蘭加入的談判，華盛頓也不太可能完全取消對烏克蘭的援助，對烏克蘭的支持力道並未全部消失。總而言之，西方國家在2024年將更加困難，畢竟民主國家要長期支持戰爭永遠比獨裁國家不容易。但戰爭不可能無限期持續，最終俄烏還是必須透過談判找出解決方案，不過目前雙方仍無共識。
可能走向二
皇家聯合研究所前所長克拉克（Michael Clarke）則認為，俄烏戰爭前線並不是大家想像中的那種毫無動靜的「僵持」，雙方仍在持續各自採取主動性的戰略，試圖突破對方的防線。
因此，俄烏戰爭對戰爭物資的消耗非常巨大，無論是俄羅斯以及其身後北韓和伊朗的軍火供應商，或是美國以及烏克蘭的其他西方盟友，雙方陣營的軍工複合體能否持續運作滿足戰場上的需求，在2024年將備受考驗。
克拉克預期，2024年會是雙方各自鞏固軍工產業供應鏈的一年，然後等到2025年，俄羅斯可能會準備好發動較大規模的攻勢。同時，烏克蘭若能持續爭取西方盟友的支持，等到2025年也可能替反攻做好準備。2024年在戰場上只是過渡性質的一年，雙方軍工產業的整合與鞏固，將比前線發生的衝突更加關鍵。
可能走向三
前美國陸軍歐洲總司令霍奇斯（Ben Hodges）則預言，美國在新的一年將會重新通過目前國會擱置的援烏計畫，F-16戰鬥機將在明年夏天有意義地投入戰場，烏克蘭將對克里米亞發動全力反擊，克里米亞的半島地形，讓烏軍有機會憑著英國的「風暴之影」巡弋飛彈以及美國的F-16戰鬥機，擊破俄羅斯海軍與空軍相對薄弱的防線。
霍奇斯認為烏克蘭將在2024年取得戰爭的主動權，雖然烏克蘭無法從盟友那裡獲得無限的彈藥，但俄羅斯的狀況更糟。最終，戰爭就是雙方意志與後勤的比拼，為國家生存而戰的烏克蘭，與只是期待西方國家放棄對烏克蘭支持的俄羅斯，烏克蘭的戰鬥意志更強，俄羅斯承受的壓力更大。
更多「俄烏戰爭風雲錄」相關新聞。