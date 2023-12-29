南屯文山停車場啟用　盧秀燕送新年禮

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盧秀燕說，「今年全國唯一獲得金質獎的公共工程停車場」，精密機械科技創新園區為中台灣產業重鎮，且文山地區發展快速，人口不斷移入，此處附近更設有社宅及勞工住宅等。為因應大量停車需求，市府斥資逾3億8300萬元興建，除提供一般汽機車停車格，更設有女性優先的專屬停車格，並有夜間陪同女性取車的服務；另也有親子專用車格、無障礙車格、充電車位等，照明採自動化感應，以達智慧管理與節能減碳目標。
交通局長葉昭甫也說，文山停車場預留太陽能發電系統，屋頂層向南可設置太陽能光電板，面積約958.1平方公尺；另一樓已預留太陽能機房，日後經營廠商進駐加裝後，可提供燈具用電，減少能源消耗及節省用電經費；此外，停車場周邊設有兩座公共藝術作品《匯聚．永續》及《躍動之森》，一樓機車區更由啟聰學校20多位學生進行牆面彩繪，主題為「富生命力的高山森林」，結合森林、草原、藝術元素，使原本素淨牆面變身色彩繽紛的藝術裝置。
交通局指出，文山停車場位於精密機械科技創新園區內的嶺東路與文山六街口，地上一層供機車停放，地上二至四層為汽車停車空間，設計理念以精密機械科技創新園區意象、在地都市美學及順應地形為設計主軸，打造具智慧化、現代化、綠能環保的立體停車場空間。在盧市長指示下，為了讓民眾熟悉停車場環境，今日起至明年2月29日，試營運暫免收費；明年3月1日起由委外廠商經營並開始收費，每30分鐘收費15元，另有24小時駐點人員提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元服務。