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運動維納斯／優雅芭蕾女孩Kerry天生舞者　用拳擊喚出心中花木蘭

▲運動維納斯Kerry從小學習舞蹈，最愛的舞種就是芭蕾舞，近期開始投入重量訓練及拳擊。（圖/特約攝影郭運復）
▲運動維納斯Kerry從小學習舞蹈，最愛的舞種就是芭蕾舞，近期開始投入重量訓練及拳擊。（圖/特約攝影郭運復）

特約記者郭運復/綜合報導

「我常常想，要是沒有舞蹈，我會是什麼樣子？」3歲就開始學習舞蹈的Kerry表示，曾經看過國外一句話：「Born to dance」，她覺得這就是自己最好的寫照，她有修長的體型、手長腿長加上鵝蛋臉，20年的舞蹈生涯，再苦再累都從沒想過放棄，她說：「我就是天生的舞者，為了跳舞而出生的。」

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Kerry從小就非常活潑好動，從三歲起父母就讓她去學習舞蹈，國中、高中、大學一路舞蹈班、舞蹈系，畢業後除了持續練舞、演出，也開始了舞蹈相關的教學，現在主要教授芭蕾雕塑與空中舞蹈，希望能把舞蹈的美好分享給大家，也能延續自己的舞蹈生命。

▲ Kerry最愛芭蕾，舉手投足間充滿優雅。（圖/特約攝影郭運復）
▲ Kerry最愛芭蕾，舉手投足間充滿優雅。（圖/特約攝影郭運復）
曾因對於身體的掌控不好，加上訓練量過大，導致腰部受傷，復健了很久都沒好，在國中時經醫師診斷，必須停止舞蹈才能痊癒，她竟然在診間裡放聲大哭，那時候才發現舞蹈對自己多麼重要，是生命中不可或缺的一部分。 

▲夕陽下的海邊加上專業舞者的曼妙舞姿，形成一幅美景。（圖/特約攝影郭運復）
▲夕陽下的海邊加上專業舞者的曼妙舞姿，形成一幅美景。（圖/特約攝影郭運復）
她的舞風很多元，各種舞蹈都喜歡，其中最愛芭蕾，因為芭蕾舉手投足充滿美感，姿態非常優雅，同時又充滿力量，可以讓人變得很有氣質；另外也喜歡現代舞的自由奔放，還有中國舞很能展現東方女性的古典韻味，舞蹈就是她的日常。

▲陽光下的舞蹈充滿力與美。（圖/特約攝影郭運復）
▲陽光下的舞蹈充滿力與美。（圖/特約攝影郭運復）
舞蹈不僅帶她走遍全台大大小小的劇場，甚至讓她有機會站上國際舞台，從東南亞、澳洲到美國，她覺得曾在美國加州迪士尼當過舞者，是個非常奇妙的經驗，她很珍惜每一次演出的機會，也不會錯過生活中舞動的機會，常跟朋友出遊時，遇到漂亮的景點，總是想要拉個手、劈個腿優雅擺拍，無論城市、森林甚至沙灘海邊，都隨時隨地可以翩翩起舞，她說：「如果說大地是舞台，那陽光就是我的spotlight」


▲ Kerry隨時隨地起舞。（圖/特約攝影郭運復）
▲ Kerry隨時隨地起舞。（圖/特約攝影郭運復）
現在她的教學中，非常推崇「芭蕾雕塑」課程，這個在國外已經流行很長時間的運動，因為有芭蕾的元素，卻不需有芭蕾的基礎，結合了芭蕾的動作以及輕阻力訓練，可以優雅練肌肉，訓練出修長的線條，體態也會非常氣質優雅，而且因為不需要芭蕾的基礎，很適合有粉紅芭蕾夢的女生。

▲體態修長的Kerry是天生的舞者。（圖/特約攝影郭運復）
▲體態修長的Kerry是天生的舞者。（圖/特約攝影郭運復）
外形優美的她，其實也有陽剛的一面，常常覺得自己心中住著一個花木蘭，長時間跳舞，很多朋友一開始會以為她比較內向，但其實個性很活潑開朗，內心充滿毅力，小時候對於對打競技充滿興趣，曾經想學跆拳道，最近她又愛上了重訓還有拳擊，她發現做這類比較陽剛的運動的時候，就好像把不服輸又充滿勇氣的心裡狀態展現出來，而且每當突破一個重量再加重時，或是當拳頭打在靶上，那種快感彷彿看見了一直很勇敢、接受挑戰的自己。

▲Kerry最近愛上拳擊，自稱心中住著花木蘭。（圖/特約攝影郭運復）
▲Kerry最近愛上拳擊，自稱心中住著花木蘭。（圖/特約攝影郭運復）
芭蕾實現了她的粉紅公主夢，而重訓、拳擊展現了內心花木蘭般的堅強還有毅力，她覺得，她說：「拳擊很外放、芭蕾很內斂，這兩種完全不同的氣質，都是真實的我」。

▲Kerry開始重訓優雅練肌肉。（圖/特約攝影郭運復）
▲Kerry開始重訓優雅練肌肉。（圖/特約攝影郭運復）
▲戴上拳擊手套，展現Kerry陽剛的一面。（圖/特約攝影郭運復）
▲戴上拳擊手套，展現Kerry陽剛的一面。（圖/特約攝影郭運復）
▲本集運動維納斯Kerry個人檔案。（圖/NOWnews社群中心）
▲本集運動維納斯Kerry個人檔案。（圖/NOWnews社群中心）

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