加州確定川普可參加2024初選！頂住除名呼聲 未跟進科州與緬因州
美國緬因州最高選舉官員宣布，將前總統川普從該州的2024年大選投票中剔除，成為繼科羅拉多州後，第2個取消川普競選資格的州。不過，對川普來說也有好消息，繼密西根州最高法院於27日駁回了禁止川普參選的訴訟，加州也於週四晚間宣布總統初選候選人名單，雖然有將川普剔除的呼聲，但川普最終仍確定包含在候選人名單中。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《福斯新聞》報導，加州州務卿韋伯（Shirley Weber）週四晚間正式認證川普在候選人名單中，雖然加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）公開呼籲加州應該跟進科羅拉多與緬因州，將川普從名單剔除。
對於認證川普為合格的初選候選人，韋伯並未多做說明。但韋伯之前曾說過，出於對法治的承諾與尊重，自己不會草率以待此事。
目前全美有十幾個州對於川普的參選資格仍在進行訴訟，確定剔除川普的有科羅拉多與緬因州，確定川普可以參選的則有密西根州與明尼蘇達州，還有州政府已經認證候選人名單的加州。
對於被科羅拉多與緬因州剔除初選資格，川普競選團隊已經表示將會上訴。由於各州狀況各有歧異，預計美國最高法院將對川普在全國範圍內的參選資格做出最終裁決。