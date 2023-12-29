學者示警2024非核政策不改將限電！經濟部：電力調度與以往大不同

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經濟部拿出數據說明，自蔡英文上任後，規劃核定約1700萬瓩的新增電源，在機組需要興建時間的情況下，持續把備轉容量率由1.64%的低點，逐步拉回穩定情況，今年夜尖峰時段的電力備轉容量率都能維持6％以上，日間則經常有10％以上。
目前規劃2023至2030年大型機組容量淨增加910萬瓩，加上再生能源持續增加，電力系統的調度模式與機組歲檢修期程精進調整，要持續確保未來用電需求。
至於外界關切新增機組未能如期併網，經濟部表示，疫情期間，勞工確診無法上工，導致工序銜接不順、調度困難，後續承攬商介面整合程序複雜影響工程進度，現在台電已成立專案小組協調，並嚴格監督統包廠商加緊趕工。
針對天然氣周轉次數增加，經濟部指出，各國在進入再生能源時代後，廣泛使用燃氣發電作為重要的橋接能源，以其快速升降的特性來因應再生能源間歇性。所以2021年政府在公投中努力向社會說明，第三接收站的重要性。除了請中油持續確保三接外推方案於2025年6月營運的目標外，攸關我國燃氣發電的供應穩定，勢在必行並持續監督中油公司工程進度，也加強碼頭及氣化設施等方式彈性調度氣源，並優先供氣給大型的機組，例如大潭8號機發電，確保供電與供氣穩定。