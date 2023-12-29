威力彩貳獎1注抱走2.4億！1億大樂透今若摃龜　獎金分給這3個獎項

學者示警2024非核政策不改將限電！經濟部：電力調度與以往大不同

▲學者梁啟源近日向媒體表示，2024年起，若非核政策不改，台灣將面臨長期停限電危機，經濟部忍不住回酸「這句話」。（圖／經濟部提供）
▲學者梁啟源近日向媒體表示，2024年起，若非核政策不改，台灣將面臨長期停限電危機，經濟部忍不住回酸「這句話」。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心研究員暨管理講座教授梁啟源，近日向媒體表示，2024年起，若非核政策不改，台灣將面臨長期停限電危機。經濟部回酸，「梁教授定期發表的缺電論又來了！」去年梁曾指出2023年會缺電，前年也預言2022年會限電，「果然到了歲末年終，星座老師還沒分析明年運勢，梁老師就先展開缺電攻勢！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部表示，如今已進入再生能源時代，電力調度、機組歲修的機制與以往完全不同，也不再只是機組增除役的加減。系統供電最關鍵時段轉為夜尖峰後，電力調度也持續精進，包括抽蓄水力、儲能、慣常水力高水位操作，加上需量管理等機制，也將成新增電源外，台電確保穩定供電的重要工具。

經濟部拿出數據說明，自蔡英文上任後，規劃核定約1700萬瓩的新增電源，在機組需要興建時間的情況下，持續把備轉容量率由1.64%的低點，逐步拉回穩定情況，今年夜尖峰時段的電力備轉容量率都能維持6％以上，日間則經常有10％以上。

目前規劃2023至2030年大型機組容量淨增加910萬瓩，加上再生能源持續增加，電力系統的調度模式與機組歲檢修期程精進調整，要持續確保未來用電需求。

至於外界關切新增機組未能如期併網，經濟部表示，疫情期間，勞工確診無法上工，導致工序銜接不順、調度困難，後續承攬商介面整合程序複雜影響工程進度，現在台電已成立專案小組協調，並嚴格監督統包廠商加緊趕工。

針對天然氣周轉次數增加，經濟部指出，各國在進入再生能源時代後，廣泛使用燃氣發電作為重要的橋接能源，以其快速升降的特性來因應再生能源間歇性。所以2021年政府在公投中努力向社會說明，第三接收站的重要性。除了請中油持續確保三接外推方案於2025年6月營運的目標外，攸關我國燃氣發電的供應穩定，勢在必行並持續監督中油公司工程進度，也加強碼頭及氣化設施等方式彈性調度氣源，並優先供氣給大型的機組，例如大潭8號機發電，確保供電與供氣穩定。

民進黨遭批經濟成績不及格！經濟部：平均成長率3.4％ 勝過馬政府

台灣當前經濟狀況一次看！11月出口再翻紅　無薪假人數逐月緩降

台股封關攻勢熄火！萬八還差臨門一腳　台積電超扼腕差1元創高

高點封關！台股2023激漲3793點　市值年增12.6兆、股民平均賺百萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選