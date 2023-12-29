跨年夜、元旦下探14°C ！各地連假天氣一圖看 台北101跨年要帶傘
明（30）日東北季風減弱，溫度回升短暫回升，週日跨年夜冷空氣再增強，31日起到元旦清晨最冷，低溫下探攝氏14度，且水氣增多，東半部、基隆北海岸、大台北地區有零星雨，跨年夜記得帶傘加外套！開工後天氣短暫回暖，不過週三東北季風再度增強，北台灣跌回攝氏15度至16度。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員陳伊秀表示，明天東北季風減弱，溫度稍微回升一些，水氣增多，除了東半部局部短暫雨外，中部以北、南部山區有零星飄雨。清晨、入夜低溫約攝氏15度至19度，白天高溫北部、東北部有攝氏23度至24度，其他地區攝氏25度至28度。
跨年（31日）又有一波東北季風增強，週日晚上到元旦清晨最冷，中部以北、東北部低溫攝氏14度、15度，其他地區約攝氏16度至18度。元旦白天偏涼，北部、東部高溫攝氏17度至20度，中南部攝氏22度至24度，高溫比起週日在略降。
降雨部分，跨年夜東半部、基隆北海岸局部短暫雨外，大台北地區有零星雨，從中午開始降雨到傍晚，提醒外出跨年的民眾攜帶雨具，下週一元旦水氣減少，東部、基隆北海岸有局部雨，降雨區域縮小。
下週二連假開工，東北季風減弱、溫度回升，其中白天升溫明顯，北台灣有攝氏21度至22度，其他地區約攝氏23度至26度。不過好天氣只維持一天，下週三開始東北季風增強，北台灣跌回低溫攝氏15度至16度，一路影響到下周四，下週五短暫減弱，下週六、週日又會有新一波東北季風影響，降溫、降雨機率增加。