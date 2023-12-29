達成降本減碳效益！中鋼軋鋼三廠建置退火爐燃燒智慧監控系統

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王錫欽說，面對全球鋼鐵市場競爭及2050碳中和的趨勢及挑戰，中鋼在營運、生產及設備等3大領域規劃智能化系統，已完成133項公司級專案，年效益達新台幣12億元，近年來陸續於煉鐵、煉鋼及軋鋼等生產製程導入工業4.0，例如二號高爐建置煉鐵智慧平台，轉爐工場開發轉爐溢渣監診系統及盛鋼桶辨識系統，也在熱軋工場導入智能溫控系統，軋鋼三廠繼成功建立雷射智慧刻印冷軋鍍鋅鋼捲號碼後，在退火爐設備又增添數位轉型佳績，力助中鋼打造智慧精緻鋼廠。
王錫欽並說，隨著數位科技蓬勃發展，中鋼近年來積極投入智慧製造，今年更成立數位轉型推動小組，加快導入、開發及應用各種智慧化方案，以精進生產、維護、品管、銷售等各項作業，提升公司產銷設施及經營管理韌性。
王錫欽進一步說，智慧製造必須由四大拼圖來構成，分別是人工智慧(AI)、大數據(Big Data)、雲端運算(Cloud Computing)及專家經驗(Domain Knowledge)，也就是運用三大數位技術，將生產線資深同仁的操作經驗規範化、模組化，並嵌入到設備系統重複調校，且持續優化生產效率。
王錫欽指出，中鋼軋鋼三廠產線，主要生產冷軋鋼品，鋼品用途包括一般傢俱、電器用品、電腦外殼、汽車部件及高強度用鋼等，為滿足各類冷軋鋼品之使用特性，其中的重要核心製程是利用密閉式退火爐來加熱鋼帶，藉此改變鋼材的材料微結構組織，即透過退火製程賦予冷軋鋼材所需的機械性質，例如提高鋼材的柔軟性、延展性和韌性，以符合客戶端產品製程的加工需求。
王錫欽並指出，一貫化作業煉鋼生產，從上游煉鐵、煉鋼至下游的軋鋼產線，其製程所需的設備型態及生產特性皆截然不同，中鋼軋鋼三廠第二連續退火線建置自行開發的退火爐燃燒智慧監控系統，不僅係運用人工智慧、大數據、雲端運算及專家經驗的數位轉型成功典範，也導入AIoT無線網路應用，實踐中鋼智慧精緻鋼廠目標，展望未來，中鋼陸續將退火爐燃燒智慧監控系統的技術成果平行推展，期許透過人工智慧讓產線更穩定，生產的鋼品更精緻，也將進一步規劃使用更低碳的燃料，朝智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業之願景持續邁進。