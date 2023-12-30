2023年LINE十大必學實用技　一鍵秀所有相簿、「鉛筆」提醒編輯中

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在「聊天」頁面的右上方新增了「所有相簿」選項，該按鍵按下後就能顯示所有聊天室內的相簿，相簿列表會顯示「所有」聊天室內的檔案，原本「隱藏」或是「刪除」的聊天室也會顯示出來，此外，該功能會連加入的「社團」相簿也會同步顯示。
📍2 鉛筆圖示
特定聊天室內有訊息草稿還沒發出時，在該聊天室的列表上會出現「鉛筆」圖示，實際測試，更新到最新版本後，可以在多個聊天室、群組，甚至是官方帳號、社群等都有支援該功能，可以快速檢視哪些聊天室有還沒有打完的內容或是尚未傳出去的訊息。
📍3內建媒體搜尋
LINE每天有上百則訊息、圖片，如果真的要找某某照片可能還是會有一點難度，在LINE Labs 實驗功能內有一項名為「聊天室內建媒體搜尋功能」輸入敘述、關鍵字就可以搜尋聊天室內的圖片、影片、音訊內的文字，舉例來說，當要搜尋「小學」，除了相關文字訊息會篩選出來，有「小學」二字的照片也會被挖出來。
📍4白色勾勾
LINE一次可以傳送最多50個檔案，但應該不少民眾有遇過需要多次傳送的經驗，有時難免會傳送重複度照片或是影片，但今年加入了「白勾勾」，已經傳送過的照片或是影片會在檔案的左上方出現「白勾勾」，方便用戶立即辨識哪些檔案已經傳送過，藉此避免傳送相同的照片或是影片，但沒有防呆裝置，即便有白色勾勾，用戶還是可以再次勾選傳送。
📍5 聊天室「送貼圖」
原本要送LINE貼圖給好友有兩種方式，一是從主頁進入「貼圖小舖」，選擇貼圖後按下「贈送禮物」。另一種，是到網頁版的LINE STORE挑選後贈送。現在還有更方便的方式，LINE今（12）日宣布在LINE聊天視窗中新增了「送貼圖」功能，方便跟好友一對一聊天時，一鍵直達貼圖小舖。
📍6 LINE社群Live talk
LINE社群推出「Live talk」功能，讓用戶在LINE社群除了傳送文字訊息外，也能通過語音與成員們進行即時對話。目前僅有社群管理員擁有權限開始Live talk，且社群內達10人以上的聊天室即可分別使用Live talk。 主持人可以開設所有人發言或是限定發言，最多可以設定100位發言，此外，Live talk可使用的時間上限為48小時，超過48小時將自動結束。
📍7個人檔案 AI 肖像
LINE之前推出「AI 自拍」後，現在「LINE Profile Studio」（個人檔案工作室）再推出「AI 肖像」，不需另外下載應用程式，直接在手機上就能感受專業棚拍的高質感美照。在個人檔案中點選「LINE Profile Studio」內ㄉ「AI 肖像」就能開始製作，使用前需要先上傳 10-20 張個人臉部清晰之照片，依照指令陸續操作即可。但要提醒此為「付費」功能。
📍8「收回」功能相簿、記事本也通用
LINE聊天室的「收回」功能從上線以來一直大受用戶歡迎，對於經常錯頻的使用者來說，更能解決傳錯對象或是說錯話的窘況。但以往只有針對文字訊息、語音訊息等，今年起被收進去相簿或記事本的內容都可以進行收回，但期限一樣只有24小時。
📍9主題自動輪播
一推出就受到眾多用戶討論喜愛的主題自動輪播功能，只要設定一次，就能讓系統「定時」變換背景。用戶再也不用三天兩頭自己更改設定，讓聊天室永遠都能保持新鮮感。
📍10 聊天室發送語音訊息功能優化
語音訊息去年優化了聽取語音的功能，可以暫停而且只要在音軌上滑動即可挑選特定區段聽取。今年則優化了錄製功能，不用再長按錄音，讓用戶可以一鍵即錄，錄製完成後還可以聆聽內容，再決定是否發出，操作上更便利。