平價鐵板燒別只吃大埔！「中部神店」被封小夏慕尼　老饕改吃這間

巨喵屁屁太大卡洞口！「瞬間石化」等救援　表情超懷疑：我哪有胖

▲挪威森林母貓Shiroan的體型比一般貓咪大上好幾倍，某天Shiroan竟因屁屁太大，卡在貓跳台洞口，甚至還「當場石化」等待救援。（圖／翻攝自X＠shiroan_chan）
▲挪威森林母貓Shiroan的體型比一般貓咪大上好幾倍，某天Shiroan竟因屁屁太大，卡在貓跳台洞口，甚至還「當場石化」等待救援。（圖／翻攝自X＠shiroan_chan）

記者賴禹妡／綜合報導

日本一名飼主養了一隻挪威森林母貓「Shiroan（しろあん）」，Shiroan的體型比一般貓咪大上好幾倍，且成長速度也非快。主人就透露，某天Shiroan竟因屁屁太大，卡在貓跳台洞口，甚至還「當場石化」等待救援，畫面曝光後立即笑翻2.1萬名網友。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
飼主@shiroan_chan經常在社群平台X（前推特）分享和愛貓Shiroan的日常生活，近日他曬出去年12月拍攝的貓貓照片，只見Siroan當時只有10個月大，但體重已經接近6公斤重。而Siroan當時正在貓跳台的洞穴中小睡，但想出來時卻呈現一種怪異姿勢，像是下半身被吸進黑洞般僵硬。 

▲挪威森林母貓Shiroan剛滿2個月大時，還是一隻呆萌小奶貓，沒想到20個月大時，Shiroan的身材竟迅速變寬，抱起來的身體寬度甚至和成年人差不多。（圖／翻攝自X＠shiroan_chan）
▲Shiroan好像很喜歡塞進各種小容器裡呢，難道是比較有安全感嗎XD。（圖／翻攝自X＠shiroan_chan）
主人表示，Siroan卡住之後也愣了一下，似乎是不知道為何發生這種事，隨後他也立即意識到應該是Siroan的體型過大，因此就從Siroan屁股後方推了一下，Siroan便順利從洞中馬上出來了。 

Siroan的體型成長過快，主人透露，也許是因為這樣，Siroan不知道自己已經變成「巨喵」，到現在依然會在同一個貓跳台中玩耍，但隨著越長越大，次數也逐漸變少，應該是Siroan偶爾會被洞口卡住的緣故。主人也承諾會盡快買一個更大更好的貓跳台，讓Siroan能夠更加自在地進出。 

更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁

狗狗挑禮物選中「玩偶界愛馬仕」！主人霸氣買單　下秒見金額腿軟

狗狗堅持雪天散步！出門不到3秒「折返衝回家」冷爆　表情超後悔

房間每天鋪滿鮮花！她抓到「浪漫送花賊」驚呆　下秒淪陷美色收編

呆萌奶喵18個月暴風成長！光速膨脹變「仙氣巨獸」　驚人對比照曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選