巨喵屁屁太大卡洞口！「瞬間石化」等救援 表情超懷疑：我哪有胖
日本一名飼主養了一隻挪威森林母貓「Shiroan（しろあん）」，Shiroan的體型比一般貓咪大上好幾倍，且成長速度也非快。主人就透露，某天Shiroan竟因屁屁太大，卡在貓跳台洞口，甚至還「當場石化」等待救援，畫面曝光後立即笑翻2.1萬名網友。
記者賴禹妡／綜合報導
飼主@shiroan_chan經常在社群平台X（前推特）分享和愛貓Shiroan的日常生活，近日他曬出去年12月拍攝的貓貓照片，只見Siroan當時只有10個月大，但體重已經接近6公斤重。而Siroan當時正在貓跳台的洞穴中小睡，但想出來時卻呈現一種怪異姿勢，像是下半身被吸進黑洞般僵硬。
主人表示，Siroan卡住之後也愣了一下，似乎是不知道為何發生這種事，隨後他也立即意識到應該是Siroan的體型過大，因此就從Siroan屁股後方推了一下，Siroan便順利從洞中馬上出來了。
Siroan的體型成長過快，主人透露，也許是因為這樣，Siroan不知道自己已經變成「巨喵」，到現在依然會在同一個貓跳台中玩耍，但隨著越長越大，次數也逐漸變少，應該是Siroan偶爾會被洞口卡住的緣故。主人也承諾會盡快買一個更大更好的貓跳台，讓Siroan能夠更加自在地進出。