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新北市府召開強化校園安全專家學者會議　擬定共識並反映中央修法

▲新北市政府召開強化校園安全專家學者會議，擬定共識並向中央反映修法。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.29）
▲新北市政府召開強化校園安全專家學者會議，擬定共識並向中央反映修法。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.29）

記者吳嘉億／新北報導

針對發生國三生在校園遭同學割頸刺胸身亡意外，新北市政府今（29）日由新北市副市長劉和然主持召開「強化校園安全網絡專家諮詢會議」，由市府各局處邀集學者專家、校長協會、教師團體、家長團體及學校導師、組長、主任及校長等人員，聆聽各方意見與心聲，擬定初步共識與向中央反映修法建議，強調今日會議是強化校園安全的第一步，未來將再召開各類型焦點專業小組會議，給學校第一線教師支持力量，全力守護孩子。

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劉和然在會後受訪表示，關於地方校安人力與學輔的補強，會後將馬上召開內部相關會議，強調只要能夠趕快協助讓校園更安全，會立即來落實。

▲新北市副市長劉和然(中)在強化校園安全專家學者會議後受訪強調只要能夠趕快協助讓校園更安全，會立即來落實。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.29）
▲新北市副市長劉和然(中)在強化校園安全專家學者會議後受訪強調只要能夠趕快協助讓校園更安全，會立即來落實。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.29）
至於事發後該校班級輔導跟學校氣氛改善，劉和然也說到，針對該班團體諮商跟現場目睹學生的個案輔導都已同步在進行，而原教室因對學生衝擊較大，該班立即調整教室，初步作為都在處理中，另校園外也請警方加強巡邏，也拜託外界的干擾能盡量降到最低，讓孩子能趕快恢復平靜。

新北市政府教育局表示，會議除了由市府主責單位報告高關懷青少年通報中心概況外，也針對包含強化現有跨網絡合作機制、防堵黑幫運作進入校園、提供未成年者安全的學習成長環境、改善學校安全檢查措施、建議中央增設專職學務人力等議案進行討論，最後統結大家意見，由劉和然做成結論。

另外針對全國性的議題部分，新北市政府也在會議後提出4點，將在下周彙整後與中央教育部開會時提出，包含將請中央重新檢視少年事件處理法在執行過程，如何在提供觸法少年改過機會的前提下，施行中介教育，兼顧所有學生的安全與人權；另加強犯罪組織吸收未成年及教唆未成年犯罪之查緝與刑責，降低未成年人的觸法與校園暴力事件之風險。

除了上述兩點外，還有調整校園安全檢查措施，提高教師輔導管教權，增加環境監控能量，避免校園出現危險物品，杜絕校園暴力事件；在國高中普設專職學務人力，逐步建置專業校園安全專業證照人力，並評估提升學務人員待遇，建議研議於大型學校試辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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