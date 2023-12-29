新北市府召開強化校園安全專家學者會議　擬定共識並反映中央修法

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至於事發後該校班級輔導跟學校氣氛改善，劉和然也說到，針對該班團體諮商跟現場目睹學生的個案輔導都已同步在進行，而原教室因對學生衝擊較大，該班立即調整教室，初步作為都在處理中，另校園外也請警方加強巡邏，也拜託外界的干擾能盡量降到最低，讓孩子能趕快恢復平靜。
新北市政府教育局表示，會議除了由市府主責單位報告高關懷青少年通報中心概況外，也針對包含強化現有跨網絡合作機制、防堵黑幫運作進入校園、提供未成年者安全的學習成長環境、改善學校安全檢查措施、建議中央增設專職學務人力等議案進行討論，最後統結大家意見，由劉和然做成結論。
另外針對全國性的議題部分，新北市政府也在會議後提出4點，將在下周彙整後與中央教育部開會時提出，包含將請中央重新檢視少年事件處理法在執行過程，如何在提供觸法少年改過機會的前提下，施行中介教育，兼顧所有學生的安全與人權；另加強犯罪組織吸收未成年及教唆未成年犯罪之查緝與刑責，降低未成年人的觸法與校園暴力事件之風險。
除了上述兩點外，還有調整校園安全檢查措施，提高教師輔導管教權，增加環境監控能量，避免校園出現危險物品，杜絕校園暴力事件；在國高中普設專職學務人力，逐步建置專業校園安全專業證照人力，並評估提升學務人員待遇，建議研議於大型學校試辦。
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