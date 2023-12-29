博恩送5萬小費惹議！軍方曝外送員「真實身分」 證實不是飛行員
喜劇演員博恩日前接下外送平台的代言，並將代言費當作小費送給外送員，其中一名單親爸爸外送員收到5萬元小費後，講出自己的「空軍退役」故事，讓現場人員及網友皆為之動容，沒想到卻遭軍方出面表示「查無此人」，引發各界熱議。博恩稍早已於臉書表示，他與軍方聯繫後確認，該名外送員確實當過軍人，但是無失事紀錄；軍方則證實該名外送員的真實身分，是曾服役於陸軍之後再轉空軍。
記者賴禹妡／綜合報導
博恩在影片中，拿出5萬塊的小費給單親爸外送員，該名單親爸感動透露，他曾經在軍中待了30年，是空軍中校飛行員，10多年前在新竹外海墜機住院2個月，期間老婆往返醫院照顧他，給他送粥送流質食物，卻不幸在騎車途中被撞身亡，所以他一人獨自拉拔3個孩子。
單親爸提到，現在老母親癱瘓在床，還要請外傭照顧，一個月2.8萬元，加上他前陣子又淋巴癌，所以不得不這樣維持家裡生計，透露自己每天都是從早上7點跑單到晚上12點，沒有休息，中餐也不吃；遭遇曝光後，讓許多網友都看哭了。
不過影片遭到質疑有造假的可能性，軍事粉專「IDF 經國號」在臉書上貼文表示，向管理軍人退撫的退輔會、以及空軍司令部查證該名外送員身分，但發現「與實情完全不符」。
博恩團隊隨後就將影片下架，表示會去釐清狀況，他稍早更在臉書透露查核結果，表示已經和軍方聯繫，該名外送員確實當過軍人，但是無失事紀錄。博恩強調這並非foodpanda業配，「我是自掏腰包做這件我大可以不做的事」，也最終決定不會再公開該支影片。 而軍方也證實，該名外送員並未擔任過飛行員，而是過去曾服役於陸軍之後再轉空軍，並於民國90幾年以尉官身分退伍。