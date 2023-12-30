小氣公司沒尾牙零抽獎！安親班老師：領完年終就辭職

智冠「換股比例」多爭議　業內人士：保守的估價是刻意的

▲近來智冠與榮剛換股案引發爭議，有業內人士表示，有爭議的「換股比例」其實大部分都是選擇出來的，「保守的估價」出線才能讓入股的策略聯盟者「便宜買」。（圖／shutterstock）
▲近來智冠與榮剛換股案引發爭議，有業內人士表示，有爭議的「換股比例」其實大部分都是選擇出來的，「保守的估價」出線才能讓入股的策略聯盟者「便宜買」。（圖／shutterstock）

記者許家禎／台北報導

近來智冠與榮剛換股案引發爭議，大股東網銀國際認為有損股東權益，雙方隔空喊話，使得智冠股價連三天走跌重挫，有分析師認為這多少反映了市場對換股案或是經營權之爭的信心不足。然而有業內人士表示，有爭議的「換股比例」其實大部分都是選擇出來的，「保守的估價」出線才能讓入股的策略聯盟者「便宜買」，雖然也沒有什麼對錯，但難免讓人有所質疑。另外，有商管財經專家認為，智冠引進外部企業入股，其實多少也有點冒險，最怕為了鞏固經營權最後引狼入室。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對智冠與榮剛換股案，資深分析師李永年回應《NOWnews今日新聞》表示，這次換股案之後，前兩天智冠股價跌停，第三天跌幅也有7%以上，第四天才回彈，其實某方面顯示市場信心不足，對智冠的換股案或是經營權之爭有所疑慮，這是造成股價重挫的原因。其實換股對公司來說沒有一定好或壞，也有換股案董事們都拍拍手的，這次智冠大股東網銀國際憂心股東權益受損也有他們的考量，但雙方互槓一但浮上檯面，一般投資人其實只會放大董事內部失和的部分，以及股價為什麼會重挫。

或許一般投資人對換股細節不是那麼熟悉，但隨著經營權之爭越演越烈，大股東的質疑或許也能激起投資人了解事情的全貌。就以換股比例來說，網銀認為以股價計算，這是場「新台幣53億元換32億元」的交易，損害股東權益，但智冠也說這是經會計師事務所出具建議而來。

一位會計師界業內人士私下表示，這種會計師的估價最後能不能「出線」，其實選擇也是客戶來做決定的，換言之就是客戶刻意選擇「保守的估價」讓策略聯盟夥伴可以用便宜價格來買，且如要估算公司成長幅度，成長3%或5%，這種也都非常主觀，也沒有對錯，畢竟還沒發生，但對於其他股東來說，可能就會認為估值過低的換股比例會損及股東權益。

商管財經專家李世珍則表示，智冠這次換股案就是經營權的攻防戰。一般引進外部公司入股，不是希望取得銀彈擴展業務，要不然就是有業務上的往來，但這次智冠引進不同產業的「白衣騎士」榮剛，目前看來都只是小錢，因此外界只能解讀是要鞏固經營權。

「可能智冠有一定的考量，因為每個經營者都有自己的堅持，但看在網銀眼裡當然就變成損害股東利益。」李世珍說，這次智冠為了鞏固經營權與防堵網銀，進而引進榮剛，可以想見多少有點無奈跟冒險，因為除了讓榮剛便宜買之外，未來能不能真的對業務上有互惠，帶來實質獲利都還是未知數，況且也隱藏風險，看看過去泰山引進龍邦，最後演變成「引狼入室」都能得到借鏡。

智冠換股案爭議不斷！法律專家籲：勿曲解法律硬幹

智冠換股案借鏡泰山變天！分析師：協議換股價格應計算成長潛力

智冠換股案爭議連連　獨董控訴高層妨礙執行相關業務

巷仔內／智冠為保經營權　股東權益放哪？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選