智冠「換股比例」多爭議　業內人士：保守的估價是刻意的

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或許一般投資人對換股細節不是那麼熟悉，但隨著經營權之爭越演越烈，大股東的質疑或許也能激起投資人了解事情的全貌。就以換股比例來說，網銀認為以股價計算，這是場「新台幣53億元換32億元」的交易，損害股東權益，但智冠也說這是經會計師事務所出具建議而來。
一位會計師界業內人士私下表示，這種會計師的估價最後能不能「出線」，其實選擇也是客戶來做決定的，換言之就是客戶刻意選擇「保守的估價」讓策略聯盟夥伴可以用便宜價格來買，且如要估算公司成長幅度，成長3%或5%，這種也都非常主觀，也沒有對錯，畢竟還沒發生，但對於其他股東來說，可能就會認為估值過低的換股比例會損及股東權益。
商管財經專家李世珍則表示，智冠這次換股案就是經營權的攻防戰。一般引進外部公司入股，不是希望取得銀彈擴展業務，要不然就是有業務上的往來，但這次智冠引進不同產業的「白衣騎士」榮剛，目前看來都只是小錢，因此外界只能解讀是要鞏固經營權。
「可能智冠有一定的考量，因為每個經營者都有自己的堅持，但看在網銀眼裡當然就變成損害股東利益。」李世珍說，這次智冠為了鞏固經營權與防堵網銀，進而引進榮剛，可以想見多少有點無奈跟冒險，因為除了讓榮剛便宜買之外，未來能不能真的對業務上有互惠，帶來實質獲利都還是未知數，況且也隱藏風險，看看過去泰山引進龍邦，最後演變成「引狼入室」都能得到借鏡。