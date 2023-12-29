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韋禮安舊東家官司逆轉！不用賠488萬　福茂唱片反擊「勝負未定」

▲韋禮安與前東家福茂唱片官司案逆轉，暫時免賠488萬，福茂唱片發聲明反擊「勝負未定」。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲韋禮安與前東家福茂唱片官司案逆轉，暫時免賠488萬，福茂唱片發聲明反擊「勝負未定」。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕／綜合報導

韋禮安在2018年結束合作10年的福茂唱片，福茂唱片以韋禮安擅自終止合約，雙方對簿公堂，法院今年3月二審判決韋禮安敗訴，得賠償福茂唱片488萬餘元，韋禮安委託律師張承中上訴最高法院，張承中今（29）日一早向《NOWnews今日新聞》證實，三審撤銷原判決，發回更審，韋禮安暫時不用賠錢，而剛剛福茂唱片發聲明回應：「福茂唱片一本初衷，只求是非曲直，官司勝負未定。」

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福茂唱片稍早發聲明回應與韋禮安的官司，「當時二審法院判福茂唱片勝訴，韋禮安需賠償福茂唱片488萬。 福茂唱片不但不打算上訴，而且願意韋禮安僅象徵性賠償即可，讓事件早日終止。但韋禮安執意上訴，福茂唱片被迫也不得不上訴。」接著提到：「雙方各自上訴後，最高法院判決發回二審法院重新審理，官司仍然在進行中，至於將來是否需要賠償更多或減少皆尚未定論，完全無所謂勝負。如今福茂唱片仍本初衷，是非曲直明曉即可。」

▲韋禮安宣布台北返場演唱會加場。（圖／IMC提供）
▲▼韋禮安與福茂唱片的官司尚未結束。（圖／IMC提供）
▲韋禮安宣布台北返場演唱會加場。（圖／IMC提供）
 
福茂唱片2019年發聲明痛批韋禮安「貪得無厭、表裡不一、謊話連篇」，主張韋禮安沒有確實履行出滿8張專輯、90首歌曲的義務，擅自終止合約，求償1038萬6433元，韋禮安則表示，2018年7月已經履約完畢，並發存證信函給福茂，受訪時感嘆：「如果對方心裡這麼認為，我講什麼都無法改變的，只能說日久見人心。」今年3月法院二審判韋禮安得賠償福茂唱片約488萬元，如今三審撤銷二審判決，發回二審，官司還有得打。




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