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高球／TLPGA攜手鴻海首創台巡史上最強賽事！日巡好手吳佳晏參戰

▲TLPGA台灣女子職業高爾夫協會與鴻海科技集團宣布攜手打造台灣第一場女子職業高爾夫選手錦標賽(Players Championship)。（圖／主辦單位提供）
▲TLPGA台灣女子職業高爾夫協會與鴻海科技集團宣布攜手打造台灣第一場女子職業高爾夫選手錦標賽(Players Championship)。（圖／主辦單位提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2024高球界的重磅消息！TLPGA台灣女子職業高爾夫協會與鴻海科技集團宣布攜手打造台灣第一場女子職業高爾夫選手錦標賽(Players Championship)，不僅選手規格最高、世界排名積分最高、賽事獎金最高，也是台灣史上第一場單獨認證破百萬美金的台巡賽事。在今日的宣告記者會現場，TLPGA劉依貞理事長、鴻海科技集團巫俊毅發言人與鴻海贊助選手「最強新人」吳佳晏一起插下球TEE，正式宣告台巡最強賽事啟動。吳佳晏也將挾帶JLPGA日次巡獎金后的氣勢攜手台巡女將，出戰世界各國好手，首屆TLPGA選手錦標賽精采可期。 

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PGA的年度旗艦大賽－THE PLAYERS Championship（選手錦標賽）是所有高球迷年度關注焦點，賽事中聚集了美巡賽各單站冠軍及年度排名列強同場較勁。今年TLPGA台灣女子職業高爾夫協會也將這樣的賽制移植到台灣，打造賽事總獎金高達100萬美元的最強台巡賽事，邀請世界排名前250名的選手，以及台灣近2年曾於巡迴賽中奪冠的好手，或者2023年職業績分排名前40名的選手等，將於2024年四月齊聚東方球場爭取后中后的最高榮耀。 

鴻海贊助選手、被譽為「最強新人」的吳佳晏今年首度征戰日次巡賽事，就接連在「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」、「嘉實多女子賽」、「中國新聞女子盃」、「JLPGA新人戰加賀電子盃」四戰封后，更一舉拿下日次巡獎金后的殊榮。對於明年要挑戰正巡賽事，佳晏表示「會保持平常心、全力以赴、做好每一步，往更高層次邁進，也很期待看到自己在這個過程中的成長。」在2024日巡賽 

事開始前，吳佳晏特別回到台灣參與2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，除了與本地選手同場較勁外，還要挑戰多位國際好手，提前為明年挑戰正巡賽事熱身。此次TLPGA與鴻海聯手在台灣打造國際規格賽事，吳佳晏認為這對本地選手來說是非常難得的機會，可以與各國選手互相交流、學習球技。 

2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽報名狀況也非常熱烈，目前已收到超過150位包括來自泰國、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、香港等國外選手，包含今年年初在日立盃封后並在日巡賽中勇奪四冠，獎金賞排名高居第五名的櫻井心那(Kokona Sakurai)、2023年在日本四大公開賽中JLPGA選手錦標賽及富士產經女子公開賽奪冠的神谷空(Sora Kamiya)、2022年JLPGA選手錦標賽冠軍川崎春花(Haruka Kawasaki)等共有超過10位曾在JLPGA賽事中至少拿下一冠的選手。

此外，還有今年兩度在THAILPGA奪冠的娜塔吉塔(Natthakritta Vongtaveelap)及今年勇奪台巡賽獎金后的泰國「小鋼砲」帕查拉朱達(P.K. KONGKRAPHAN)；台灣選手方面，旅美好手徐薇淩、程思嘉、李旻、侯羽薔，旅日好手吳佳晏、蔡佩穎、劉嬿以及台巡賽冠軍選手侯羽薔、張雅淳、洪玉霖都將出賽，選手強度將使本次賽事績分成為台巡賽單獨認證最高賽事。

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