高球／TLPGA攜手鴻海首創台巡史上最強賽事！日巡好手吳佳晏參戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
鴻海贊助選手、被譽為「最強新人」的吳佳晏今年首度征戰日次巡賽事，就接連在「優比特．靜岡新聞SBS女子賽」、「嘉實多女子賽」、「中國新聞女子盃」、「JLPGA新人戰加賀電子盃」四戰封后，更一舉拿下日次巡獎金后的殊榮。對於明年要挑戰正巡賽事，佳晏表示「會保持平常心、全力以赴、做好每一步，往更高層次邁進，也很期待看到自己在這個過程中的成長。」在2024日巡賽
事開始前，吳佳晏特別回到台灣參與2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，除了與本地選手同場較勁外，還要挑戰多位國際好手，提前為明年挑戰正巡賽事熱身。此次TLPGA與鴻海聯手在台灣打造國際規格賽事，吳佳晏認為這對本地選手來說是非常難得的機會，可以與各國選手互相交流、學習球技。
2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽報名狀況也非常熱烈，目前已收到超過150位包括來自泰國、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、香港等國外選手，包含今年年初在日立盃封后並在日巡賽中勇奪四冠，獎金賞排名高居第五名的櫻井心那(Kokona Sakurai)、2023年在日本四大公開賽中JLPGA選手錦標賽及富士產經女子公開賽奪冠的神谷空(Sora Kamiya)、2022年JLPGA選手錦標賽冠軍川崎春花(Haruka Kawasaki)等共有超過10位曾在JLPGA賽事中至少拿下一冠的選手。
此外，還有今年兩度在THAILPGA奪冠的娜塔吉塔(Natthakritta Vongtaveelap)及今年勇奪台巡賽獎金后的泰國「小鋼砲」帕查拉朱達(P.K. KONGKRAPHAN)；台灣選手方面，旅美好手徐薇淩、程思嘉、李旻、侯羽薔，旅日好手吳佳晏、蔡佩穎、劉嬿以及台巡賽冠軍選手侯羽薔、張雅淳、洪玉霖都將出賽，選手強度將使本次賽事績分成為台巡賽單獨認證最高賽事。